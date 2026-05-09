Rusia reitera disposición de apoyar a Cuba material y políticamente

Moscú confirmó su disposición a continuar brindando a La Habana la asistencia material y política que requiera, según informó hoy la página oficial de la cancillería rusa.

«Nuestro país confirma su firme disposición a seguir brindando el apoyo político y material necesario a Cuba», indica el comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, publicado este sábado en su canal de Telegram.

El 30 de marzo, el petrolero ruso Anatoly Koldkin, con un cargamento humanitario de 100 mil toneladas de crudo, arribó al Puerto de Matanzas, en medio del bloqueo energético impuesto por Estados Unidos contra Cuba.

Según la cartera, el suministro de combustible a la nación caribeña se ha convertido en una manifestación tangible de la amistad ruso-cubana.El 29 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que le permite imponer aranceles a las importaciones de países que suministren petróleo a Cuba.

Tales acciones de Washington causan una escasez grave de combustible en Cuba, que afecta la generación eléctrica y sectores vitales de la economía, el transporte, la producción de alimentos, la salud y la educación, entre otros, denunció el gobierno de La Habana.