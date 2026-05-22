Exembajador panameño en Cuba resalta ejemplo solidario de ese pueblo

El exembajador de Panamá en Cuba en dos ocasiones, Reynaldo Rivera Escudero, condenó hoy la ilegal acusación de Estados Unidos contra el General de Ejército Raúl Castro, una nueva agresión contra un pueblo solidario, remarcó.

En declaraciones a Prensa Latina, quien también fuera ministro de Trabajo, señaló que el amañado proceso del Departamento de Justicia, es apenas una maniobra para justificar una invasión militar y forma parte de la política hostil de intimidación promovida por Washington.

Rivera Escudero cuestionó al presidente estadounidense Donald Trump, quien sin recurrir al Congreso y en violación de normas internacionales, se abroga el derecho de agredir a países como Cuba, que ya hace más de 60 años sufre un criminal bloqueo económico, comercial y financiero, agravado por medidas recientes como un cerco energético.

Para el exdiplomático, Estados Unidos arma toda una telaraña para tratar de justificar una nueva invasión militar, como lo hizo en Panamá en diciembre de 1989 y en ese sentido instó a los pueblos, a sus organizaciones sociales y gremios a levantar la voz en respaldo a la isla.

Cuba es un ejemplo de solidaridad, agregó y ejemplificó que durante la pandemia de Covid-19, unos 215 galenos de la nación caribeña llegaron al istmo a salvar decenas de miles de vidas; asi como en la Operación Milagros, recordó, cuando los profesionales de la salud cubanos ayudaron a recuperar la vista a más de 90 mil panameños.

Los más recientes ataques contra Cuba, subrayó, son otro eslabón en la escalada imperial contra América Latina y el Caribe y que ya tuvo consecuencias nefastas para pueblos del continente como el de Venezuela, el pasado 3 de enero, con el secuestro de su presidente constitucional Nicolás Maduro.

Los panameños estamos en la obligación de denunciar tales actos hostiles y ser solidarios con Cuba, su pueblo noble y digno, su Revolución y sus dirigentes históricos, remarcó.

En la jornada el pueblo cubano se dio cita en una concentración en la Tribuna Antimperialista José Martí, en la capital, para rechazar la acusación del Gobierno estadounidense contra el líder de la Revolución, Raúl Castro.

La convocatoria, lanzada por la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), organizaciones de masas, estudiantiles y movimientos juveniles, reunió a miles de habaneros en el marco de la Jornada por el 95 cumpleaños del líder revolucionario.

Según la primera secretaria de la UJC, Meyvis Estévez, la movilización buscó denunciar la «infame acusación» contra el General de Ejército, así como el cerco energético y el bloqueo impuestos por Washington.

«Defendemos la revolución, el socialismo y esta patria», afirmó.Por su parte, en un mensaje en la red social X, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, reafirmó el compromiso del país con la defensa de sus héroes y de la historia nacional, en respuesta a lo que calificó como una nueva agresión de los enemigos históricos de la mayor de las Antillas.