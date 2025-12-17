miércoles 17 diciembre 2025
Respalda Cuba cumplimiento de derechos humanos en Venezuela

El embajador Rodolfo Benítez Verson, representante permanente de Cuba, intervino este martes en el diálogo interactivo sobre la actualización oral del Alto Comisionado respecto a la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, donde respaldó la institucionalidad y soberanía de ese país, precisó Cubaminrex.

   Benítez Verson afirmó que Cuba rechaza la imposición de mecanismos punitivos, selectivos y parcializados en materia de derechos humanos, que desconocen las instituciones nacionales y se convierten en instrumentos de injerencia contra los países del Sur.

   El diplomático señaló que la causa de los derechos humanos no puede ser utilizada como pretexto para intervenir en asuntos internos de los Estados, y advirtió que avalar tales prácticas dañaría irreparablemente la defensa de esos derechos.

   En su intervención, denunció las acciones hostiles y la amenaza del uso de la fuerza contra Venezuela por parte del gobierno de los Estados Unidos, al tiempo que subrayó que la defensa del derecho del pueblo venezolano a vivir en paz convoca a todos los que defienden la Carta de la ONU y el Derecho Internacional.

   El representante cubano reclamó el cese inmediato de las medidas coercitivas unilaterales impuestas al pueblo venezolano, calificadas de inhumanas e ilegales, que buscan doblegarlo por vías crueles y afectan gravemente su desarrollo.

   Benítez Verson insistió en que la obligación de este órgano es promover el diálogo respetuoso y la cooperación genuina con Venezuela, sobre la base de los principios de imparcialidad, no politización y no injerencia.

Comentarios
