Llamamiento de Maduro al mundo distingue semana en Venezuela

La carta enviada por el presidente Nicolás Maduro a sus homólogos del mundo y la aprobación por la Asamblea Nacional (parlamento) de una Ley en defensa de la soberanía, distinguieron la semana que concluye hoy Venezuela.

En medio de las tensiones con Estados Unidos, el mandatario bolivariano, a través del canciller Iván Gil, dio a conocer el contenido de una misiva remitida a todos sus similares de América Latina, el Caribe y los demás jefes de Estados que integran las Naciones Unidas.

Maduro narró los acontecimientos de los últimos meses con el amplio despliegue militar estadounidense en el Caribe desde el 14 de agosto último, que incluyó un submarino nuclear, más de una decena de buques y miles de efectivos.

Alertó sobre la escalada de agresiones “de extrema gravedad” por parte de la Casa Blanca, cuyos efectos, a su juicio, trascienden Venezuela y amenazan con desestabilizar a toda la región y al sistema internacional en su conjunto, y exhortó a unir esfuerzos para contener la amenaza militar y de piratería de Estados Unidos.

El gobernante reafirmó que su país “no ha cometido acto alguno que justifique esta intimidación militar”; rememoró los 28 ataques cometidos por fuerzas estadounidenses contra embarcaciones civiles en el Caribe y el océano Pacífico Oriental, con saldo de 104 personas ejecutadas extrajudicialmente.

Al valorar la supuesta justificación de la lucha antidrogas a través de la operación Lanza del Sur, el presidente señaló que constituye “una amenaza directa del uso de la fuerza”.

Afirmó que esta está prohibida por el artículo dos numeral cuatro de la Carta de la ONU y vulnera la declaración de Zona de Paz de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y el Tratado de Tlatelolco, que libera a la región de armas nucleares.

No se trata de incidentes armados, sino de “una práctica sistemática de uso letal de la fuerza fuera de todo marco legal internacional, e inclusive, del propio marco constitucional de Estados Unidos», donde se desarrolla un intenso debate en su Congreso y opinión pública, expresó.

Puntualizó que la ejecución de la piratería estatal “es una amenaza directa al orden jurídico internacional y la seguridad Global», y alertó que la inacción frente a la agresión y al desprecio por el Derecho Internacional “tiene consecuencias devastadoras”.

En la misma dirección, el representante permanente de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, intervino en la reunión de urgencia convocada por Caracas en el Consejo de Seguridad para denunciar los planes belicistas estadounidenses.

El diplomático afirmó que Estados Unidos representa una amenaza para toda la región de América Latina y el Caribe y aseguró que está imponiendo el caos en todas las relaciones internacionales vigentes, al actuar por encima de las leyes y sobre todo el mundo.

Moncada expresó que el problema no es la República Bolivariana, sino Estados Unidos; y aseveró que no perderán “la serenidad en la defensa de la paz de nuestra nación”.

Ante las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, de apoderarse de todo el petróleo, activos y recursos naturales venezolanos, el embajador señaló que “estamos en presencia de un poder que actúa al margen del Derecho Internacional”.

Advirtió que no se trata solo de Venezuela, sino que la ambición es continental, concepto planteado por la Casa Blanca en su Estrategia de Seguridad Nacional, en la cual afirma que “el futuro del hemisferio le pertenece” con la aplicación de la Doctrina Monroe en el siglo XXI, ahora gravada con el “colorario Trump”.

El diplomático planteó que Venezuela es solo el primer objetivo de un plan mayor y aseguró que el Gobierno estadounidense “nos quiere divididos para conquistarnos por pedazos”.

En este contexto, el parlamento sancionó en segunda discusión y con modificación el Proyecto de Ley para garantizar las libertades de navegación y comercio, frente la piratería, bloqueo y otros actos ilícitos internacionales.

Esta normativa de 15 artículos está dirigida a proteger la soberanía nacional, la economía, y defender las leyes que rigen todo lo relacionado con el comercio marítimo internacional.

Y responde a las agresiones y actos de piratería cometidos por la Armada de Estados Unidos en las últimas semanas, en las que fueron abordados en alta mar dos buques con petróleo venezolano y un tercero fue perseguido, que a la postre iba sin carga, según medios de prensa.

Su aplicación alcanza a personas jurídicas, naturales y extranjeras que cometan los delitos definidos en el texto, que fue remitido al Ejecutivo nacional para su promulgación.

El presidente del Poder Legislativo Jorge Rodríguez subrayó al finalizar la sesión extraordinaria que sancionaron una “Ley digna, de defensa y cuidado de nuestra patria”.

A tono con la época del año, Maduro envió la noche del 24 de diciembre un mensaje navideño de paz y de optimismo al pueblo venezolano y afirmó que el 2025 ha sido el primer año de una nueva era virtuosa.

El jefe de Estado trasmitió su mensaje de amor cordial y patriótico, en el que llamó a sentirse orgulloso “de vivir este tiempo lleno de desafíos y nuevas posibilidades”.

Se anunció también que el Ejecutivo y el Sistema de Justicia excarcelaron a 99 ciudadanos privados de libertad por estar vinculados a los hechos violentos posteriores al 28 de julio de 2024, a quienes les fueron otorgadas medidas cautelares como “expresión concreta del compromiso del Estado con la paz, el diálogo y la justicia”.