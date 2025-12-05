viernes 05 diciembre 2025
Celebrando el compromiso social: El Día Internacional de los Voluntarios

Roelkis Ramos Romero

Cada 5 de diciembre, el mundo se une para conmemorar el Día Internacional de los Voluntarios, una jornada que resalta la importancia del voluntariado en la construcción de sociedades más justas y solidarias. Proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1985, este día busca reconocer y promover el trabajo desinteresado de millones de personas que dedican su tiempo y habilidades a mejorar la vida de otros.

La idea de un día dedicado al voluntariado surgió en un contexto donde la cooperación y la solidaridad eran fundamentales para el desarrollo social y económico. En 1986, la ONU estableció oficialmente esta fecha para fomentar la participación ciudadana y el compromiso social. Desde entonces, ha servido como plataforma para destacar las contribuciones de los voluntarios en diversas áreas, incluyendo la educación, la salud, el medio ambiente y los derechos humanos.

El voluntariado no solo beneficia a quienes reciben ayuda, sino que también transforma a quienes participan en estas iniciativas. Según un informe de la ONU, el voluntariado promueve el desarrollo personal, mejora las habilidades sociales y fomenta un sentido de pertenencia en las comunidades. Además, se ha demostrado que el trabajo voluntario tiene un impacto positivo en la salud mental y el bienestar emocional de los voluntarios.

En un mundo cada vez más globalizado, el voluntariado se ha adaptado a nuevas realidades. Desde proyectos locales hasta iniciativas internacionales, los voluntarios abordan desafíos globales como el cambio climático, la pobreza y la desigualdad. A través de su trabajo, contribuyen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la ONU, que buscan erradicar la pobreza y promover un desarrollo sostenible para todos.

El Día Internacional de los Voluntarios se celebra en todo el mundo con una variedad de eventos y actividades. Organizaciones no gubernamentales, instituciones educativas y gobiernos locales realizan campañas de sensibilización, ferias de voluntariado y actividades comunitarias. Estas iniciativas no solo buscan reconocer a los voluntarios existentes, sino también inspirar a nuevas generaciones a involucrarse en acciones solidarias.

El Día Internacional de los Voluntarios es una oportunidad para celebrar el espíritu solidario que impulsa a millones de personas a trabajar por un mundo mejor. Reconocer su labor es esencial para fomentar una cultura de compromiso social y colaboración.

Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
