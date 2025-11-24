Venezuela rechazó lo que llamó ridícula patraña de Marco Rubio

Venezuela rechazó hoy de manera categórica, firme y absoluta lo que llamó nueva y ridícula patraña del secretario de Estado de Estados Unidos de Norteamérica, Marco Rubio, que designa como organización terrorista al inexistente Cartel de los Soles.

El Ministerio par Relaciones Exteriores señaló en un comunicado que con este paso reeditan así “una infame y vil mentira para justificar una intervención ilegítima e ilegal contra Venezuela, bajo el clásico formato estadounidense de cambio de régimen”.

Subrayó que esta nueva maniobra “seguirá la suerte de las anteriores y recurrentes agresiones contra nuestro país: fracasar”.

La nota oficial resaltó que resulta necio que el gobierno venezolano pierda parte de su valioso tiempo de gobernar para tener que responder estas infamias y calumnias.

“Afortunadamente el pueblo venezolano está más unido y cohesionado que nunca, atendiendo la vida nacional en todas sus dimensiones y encaminado en las festividades navideñas, expresó.

El texto instó al gobierno estadounidense a “rectificar esta errática política de agresiones y amenazas”, rechazadas contundentemente por el propio pueblo estadounidense, que afectan el desarrollo de los pueblos del Caribe y en nada contribuyen a un verdadero y genuino combate contra el tráfico ilícito de drogas.

Una vez más nuestro pueblo en perfecta unión popular, policial y militar sabrá resguardar la paz y los más altos intereses de nuestra República, aseguró.

“Y con el Libertador Simón Bolívar decimos en voz alta: La paz será mi puerto, mi gloria, mi recompensa, mi esperanza, mi dicha y todo cuanto me es precioso en este mundo”, concluyó.