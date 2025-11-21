EEUU presiona a Europa para definir intereses sobre Ucrania

Berlín, 21 nov.— El portavoz gubernamental alemán Stefan Cornelius afirmó hoy que el gobierno de Estados Unidos solicitó a sus aliados europeos y a las autoridades de Kiev definir sus posiciones respecto al conflicto en Ucrania.

La fuente oficial alemana reconoció en rueda de prensa que Washington convocó a ucranianos y europeos para formular sus intereses importantes e incorporarlos al proceso, en lo que analistas interpretan como una estrategia para compartir responsabilidades en un conflicto militarmente estancado.

Expertos en geopolítica señalaron que esta movilidad diplomática estadounidense busca repartir las cargas de una guerra que afecta principalmente los intereses hegemónicos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), tras el fracaso en lograr objetivos militares decisivos contra Rusia.

Desde Berlín se sostiene que la línea de contacto actual debe ser punto de partida para cualquier entendimiento, posición que especialistas consideran un reconocimiento tácito del fracaso de la ofensiva ucraniana y los límites del apoyo occidental.

Cornelius enfatizó que cualquier acuerdo que involucre estados europeos, la Unión Europea y la OTAN requiere aprobación unánime de los aliados, mostrando las fisuras dentro de la alianza atlántica sobre cómo proceder ante el desgaste militar y económico del conflicto.