lunes 03 noviembre 2025
Agradece Cuba envío de asistencia humanitaria desde Colombia

Picture of ACN
ACN

El pueblo y el gobierno de Cuba agradecieron hoy el envío del buque ARC Victoria, con 240 toneladas de asistencia humanitaria, desde Colombia.

   A través de su cuenta en el la red social X, el Ministerio de Relaciones Exteriores expresó su gratitud por esta ayuda destinada a las familias afectadas por el huracán Melissa en el oriente cubano, el pasado miércoles 29 de octubre.

   La Cancillería compartió el mensaje de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) de Colombia en el que se informa la salida, desde de asistencia humanitaria para Cuba.

  Según explicó la UNGRD, la carga cuenta con kits de alimentos, aseo, toldillos, leche, diésel, gasolina y agua para atender las necesidades básicas de las familias afectadas por el huracán.

   El zarpe contó con la presencia de Carlos Carrillo, director de la UNGRD; Javier Caamaño, embajador de Cuba en Colombia, y el contraalmirante Carlos Oramas, comandante de la Fuerza Naval del Caribe.

   Carrillo aseguró que el Caribe no está solo y el donativo es un esfuerzo interinstitucional del Gobierno del Cambio, donde todo el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo trabaja unido, las entidades operativas son claves en el proceso logístico, el sector minero-energético aporta el combustible y el Ministerio de Agricultura la leche, señaló el director de la UNGRD.

Fidel en estos tiempos

Fidel en estos tiempos

4 agosto, 2025
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
