Agradece Cuba envío de asistencia humanitaria desde Colombia

El pueblo y el gobierno de Cuba agradecieron hoy el envío del buque ARC Victoria, con 240 toneladas de asistencia humanitaria, desde Colombia.

A través de su cuenta en el la red social X, el Ministerio de Relaciones Exteriores expresó su gratitud por esta ayuda destinada a las familias afectadas por el huracán Melissa en el oriente cubano, el pasado miércoles 29 de octubre.

La Cancillería compartió el mensaje de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) de Colombia en el que se informa la salida, desde de asistencia humanitaria para Cuba.

Según explicó la UNGRD, la carga cuenta con kits de alimentos, aseo, toldillos, leche, diésel, gasolina y agua para atender las necesidades básicas de las familias afectadas por el huracán.

El zarpe contó con la presencia de Carlos Carrillo, director de la UNGRD; Javier Caamaño, embajador de Cuba en Colombia, y el contraalmirante Carlos Oramas, comandante de la Fuerza Naval del Caribe.

Carrillo aseguró que el Caribe no está solo y el donativo es un esfuerzo interinstitucional del Gobierno del Cambio, donde todo el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo trabaja unido, las entidades operativas son claves en el proceso logístico, el sector minero-energético aporta el combustible y el Ministerio de Agricultura la leche, señaló el director de la UNGRD.