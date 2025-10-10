Israel comienza retirada parcial de Gaza, pero continúa ataques

Tel Aviv, 10 oct.— Las Fuerzas Armadas israelíes comenzaron hoy a retirarse de zonas de la ciudad de Gaza como parte del acuerdo de alto el fuego, aunque continuaron los bombardeos contra diversos puntos, reportó el portal noticioso Walla.

Según la fuente, “durante la mañana se observaron claramente ataques aéreos en varios puntos de la ciudad” y también se escucharon disparos de ametralladora.

Un vocero castrense justificó esas acciones con presuntos movimientos sospechosos en la zona.

Walla detalló que los militares comenzaron a evacuar el campamento de refugiados de Shati y el centro de la urbe más poblada del enclave costero, bajo fuego desde el 7 de octubre de 2023.

Sin embargo, aclaró que el Ejército solo se retirará en la actual fase del acuerdo hacia la llamada “línea amarilla” dentro de la Franja, donde ocupará “puntos de control seleccionados”.

El medio noticioso indicó que los equipos de combate de las brigadas Givati y Golani ya fueron evacuados.

Por su parte, el Canal 12 informó que las brigadas 188ª y la 7ª regresaron a sus bases.

El pasado mes el Ejército lanzó una operación terrestre a gran escala contra la ciudad de Gaza, con la participación de tres divisiones, que provocó la destrucción en numerosos barrios y el éxodo de cientos de miles de palestinos.

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) reclama la retirada total de las tropas israelíes del territorio palestino, aunque el primer ministro Benjamin Netanyahu se muestra reacio a tal posibilidad.

Ambas partes alcanzaron el jueves en Egipto un alto el fuego, que incluirá el intercambio de prisioneros, como paso previo al fin de la guerra, iniciada hace dos años.

No obstante, Khalil al-Hayya, dirigente de Hamas, afirmó que el movimiento recibió garantías de los mediadores sobre el fin del conflicto, aunque reconoció que aún quedan temas por debatir.