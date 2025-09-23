martes 23 septiembre 2025
Se recoge café en San Luis en la cosecha 2024-2025  

Picture of Grisell Pupo Montes de Oca
Grisell Pupo Montes de Oca
Periodista

San Luis.—  Desde agosto se recolecta café en San Luis. Aun no hay elevados niveles de maduración. Los caficultores de estructuras campesinas recogen sobre todo en la zona de la Caoba, una de las más productivas.

En San Luis cerca de 20 unidades radicadas en su lomerío, se encargan de acopiar el grano y cuentan con centros de beneficio para la compra y comercialización.

Según directivos de la Unidad Empresarial de Base cafetalera, este año intervienen en  la campaña más de mil 600 hectáreas y se observa un incremento del estimado.

San Luis tiene un plan de recolección superior a las 300 toneladas de café. La calidad en la recogida y en el procesamiento industrial, serán elementales para aumentar la eficiencia y sobre cumplir cifras en arábigo y robusta.

A pesar de la escasez de combustibles y de la mala situación de los viales, el compromiso de todos los que intervienen en la cosecha de café sanluisera es no dejar perder el grano.

La producción cafetalera constituye el principal renglón productivo en las serranías de San Luis y se ha convertido en tradición que distingue la vida de los montañeses, representando casi el 20% de la producción mercantil del territorio.

Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…