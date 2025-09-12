Reanuda acciones serie beisbolera cubana de béisbol

La Habana, 12 sep.— Tras dos jornadas suspendidas por el colapso del Sistema Eléctrico Nacional en el país, la 64 Serie Nacional de Béisbol retomará hoy sus acciones con dobles programas en varias sedes.

La Comisión Nacional de este deporte informó ayer en su circular número cuatro que el jueves quedaron cancelados todos los encuentros, y que hoy viernes se completarán los choques sellados del martes, además de los pendientes del miércoles.

En el Latinoamericano, Industriales y Mayabeque reanudarán su duelo inconcluso con ventaja parcial de los Huracanes, antes de enfrentar el segundo partido programado. Lo mismo ocurrirá en Artemisa, donde los locales y Cienfuegos deberán definir primero el choque sellado por la lluvia.

Las Avispas de Santiago de Cuba, golpeadas 22-0 por Pinar del Río en su última salida, buscarán hoy levantar la cara ante los Vegueros en el Guillermón Moncada. Mientras, Matanzas y Sancti Spíritus intentarán sostener su buen paso tras aprovechar la caída santiaguera para compartir la cima del torneo.

Los partidos correspondientes a la jornada del jueves fueron reprogramados para el domingo 14, manteniéndose ese día los partidos previamente agendados. La víspera también se anunciaron los jugadores más destacados de la primera semana: el jardinero santiaguero Yoelquis Guibert y el lanzador espirituano Fernando Betanzo, elegidos por votación de aficionados, prensa especializada y directivos.