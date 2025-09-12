viernes 12 septiembre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Reanuda acciones serie beisbolera cubana de béisbol

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
https://www.prensa-latina.cu/

La Habana, 12 sep.— Tras dos jornadas suspendidas por el colapso del Sistema Eléctrico Nacional en el país, la 64 Serie Nacional de Béisbol retomará hoy sus acciones con dobles programas en varias sedes.

La Comisión Nacional de este deporte informó ayer en su circular número cuatro que el jueves quedaron cancelados todos los encuentros, y que hoy viernes se completarán los choques sellados del martes, además de los pendientes del miércoles.

En el Latinoamericano, Industriales y Mayabeque reanudarán su duelo inconcluso con ventaja parcial de los Huracanes, antes de enfrentar el segundo partido programado. Lo mismo ocurrirá en Artemisa, donde los locales y Cienfuegos deberán definir primero el choque sellado por la lluvia.

Las Avispas de Santiago de Cuba, golpeadas 22-0 por Pinar del Río en su última salida, buscarán hoy levantar la cara ante los Vegueros en el Guillermón Moncada. Mientras, Matanzas y Sancti Spíritus intentarán sostener su buen paso tras aprovechar la caída santiaguera para compartir la cima del torneo.

Los partidos correspondientes a la jornada del jueves fueron reprogramados para el domingo 14, manteniéndose ese día los partidos previamente agendados. La víspera también se anunciaron los jugadores más destacados de la primera semana: el jardinero santiaguero Yoelquis Guibert y el lanzador espirituano Fernando Betanzo, elegidos por votación de aficionados, prensa especializada y directivos.

Destacadas
NASA halla posible señal de vida microbiana en Marte
Elegida nueva Primera Secretaria del Comité Provincial del Partido en Villa Clara
Economistas y contadores cubanos desde hoy en congreso
Cuba y China han alcanzado una altura histórica sin precedentes en las relaciones bilaterales
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…