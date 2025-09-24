Promovido Yoerky Sánchez Cuellar como director del periódico Granma

El Buró Político del Comité Central del Partido acordó promover al compañero Yoerky Sánchez Cuellar para ocupar la responsabilidad de director del periódico Granma.

Yoerky, de 41 años, es miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular e integrante del Consejo de Estado.

Graduado de Periodismo en 2007, ha transitado por diferentes responsabilidades, desde redactor-reportero en el periódico Vanguardia, de Villa Clara, y director de la revista Alma Mater, de la Casa Editora Abril. En el 2014 comienza su vida laboral en el periódico Juventud Rebelde, desempeñándose como jefe de departamento, subdirector editorial y, desde 2017 hasta la actualidad, como su director.

En su lugar, para ocupar la dirección del periódico Juventud Rebelde, se acordó promover al compañero Yuniel Labacena Romero, joven de 36 años, miembro del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, quien desde su graduación como Licenciado en Periodismo en 2014, ha permanecido en este medio asumiendo diferentes responsabilidades como redactor-reportero, jefe de Información Nacional y subdirector editorial.