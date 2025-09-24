miércoles 24 septiembre 2025
Promovido Yoerky Sánchez Cuellar como director del periódico Granma

En su lugar, para ocupar la dirección del periódico Juventud Rebelde, se acordó promover al compañero Yuniel Labacena Romero

El Buró Político del Comité Central del Partido acordó promover al compañero Yoerky Sánchez Cuellar para ocupar la responsabilidad de director del periódico Granma.

Yoerky, de 41 años, es miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular e integrante del Consejo de Estado.

Graduado de Periodismo en 2007, ha transitado por diferentes responsabilidades, desde redactor-reportero en el periódico Vanguardia, de Villa Clara, y director de la revista Alma Mater, de la Casa Editora Abril. En el 2014 comienza su vida laboral en el periódico Juventud Rebelde, desempeñándose como jefe de departamento, subdirector editorial y, desde 2017 hasta la actualidad, como su director.

En su lugar, para ocupar la dirección del periódico Juventud Rebelde, se acordó promover al compañero Yuniel Labacena Romero, joven de 36 años, miembro del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, quien desde su graduación como Licenciado en Periodismo en 2014, ha permanecido en este medio asumiendo diferentes responsabilidades como redactor-reportero, jefe de Información Nacional y subdirector editorial. 

Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
