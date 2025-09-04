jueves 04 septiembre 2025
Cuba producirá en China la aspirina que demanda la población de la Isla

A partir de la transferencia de tecnología de Laboratorios Medsol a la empresa china Hubei C&C, de Wuhan, se comenzará a producir, próximamente, la aspirina de 81 miligramos que consume la población cubana.

De acuerdo con un reporte de Canal Caribe, más de 100 000 000 de tabletas se producirán en una primera etapa, para satisfacer las necesidades de este medicamento en los pacientes de la Isla.

Se trata de un nuevo modelo de colaboración conjunta, derivado de las ganancias de las ventas del PPG, producto cubano del Centro Nacional de Investigaciones Científicas que se distribuye y comercializa en este país asiático.

Mayté Pérez, directora de Medsol, expuso que esta producción permitirá cubrir la demanda establecida por el Ministerio de Salud Pública para el año 2026. Esta etapa de producción está siendo acompañada por el Centro Estatal para el Control de Medicamentos y Equipos Médicos, lo que ofrece mayor eficacia y seguridad del producto para los pacientes, agregó.

Laboratorios Medsol aprovecha las materias primas disponibles en el mercado chino y la infraestructura de las modernas plantas de esta empresa.

La Directora de Medsol expuso que esas mismas materias primas se adquieren y se llevan a Cuba para la producción, por lo que hacerlo directamente en China disminuye los costos.

Este modelo de negocios abre el camino a un grupo de medicamentos que pudieran fabricarse con estas facilidades, en China, para la población cubana.

