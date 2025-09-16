martes 16 septiembre 2025
Ajedrecista cubano ganó en Abierto de Moratalaz

La Habana.— El cubano Omar Almeida se impuso invicto en el torneo abierto de Moratalaz, en Madrid, España, y desde este miércoles volverá a la acción en un certamen cerrado nombrado Leyendas y Prodigios.

     Almeida, integrantes de los más recientes equipo olímpicos, finalizó en Moratalaz con 7,5 puntos de nueve posibles y aventajó por media raya al español Daniel Quispe y el boliviano Daniel Pinto, quienes se ubicaron segundo y tercero, por ese orden, tras aplicarse el sistema de desempate.

     Ahora en la justa, que también tendrá por sede la capital española, subirán las exigencias y tendrá como principal incentivo mostrarse en un panorama de “lucha generacional”.

     La cita quedó pactada por el sistema de todos contra todos y los convocados se sitúan en dos bandos opuestos en cuanto a edades y experiencias ante los tableros.

     Seis maestros con muchas horas dedicadas al Juego Ciencia, como el propio Omar o el conocido peruano Julio Granda, enfrentarán a cuatro jóvenes considerados entre los más talentosos del panorama actual como es el caso del argentino Faustino Oro.

      Apenas con 11 años y dueño ya del título de Maestro Internacional, Oro es apodado el Messi del Ajedrez y cuenta con una creatividad sin límites cuando de conseguir buenas partidas se trata.

      Completan el aporte más fresco la china Lu Miaoyi, de 15 años y segunda del ranking entre las jueveniles, el español Diego Macías y el también argentino Ilan Schnaider.

       Entre los experimentados el grupo se completa con los españoles José Fernando Cuenca, Alan Pichot y David Lariño, y el venezolano Pedro Martínez.

