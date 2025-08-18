Denuncian maltratos y abusos contra prisioneras palestinas en Israel

Ramala, 18 ago.— La Sociedad de Prisioneros Palestinos denunció hoy los maltratos, el hambre y las pésimas condiciones de higiene que sufren las palestinas detenidas en cárceles israelíes.

En un comunicado, la institución afirmó que las autoridades penitenciarias de ese país ejecutaron en los primeros 15 días de agosto cuatro operativos represivos contra las féminas en la prisión de Damon.

Fueron esposadas, sacadas de sus celdas de forma humillante, y obligadas a agachar la cabeza mientras eran conducidas al patio, donde fueron maltratadas, afirmó el grupo.

La Sociedad precisó que en al menos dos de esos operativos se utilizaron gases lacrimógenos y perros policía.

Tales acciones no son nuevas, sino que representan una política consistente y sistemática llevada a cabo por el sistema penitenciario contra todos los prisioneros palestinos, de ambos sexos, subrayó.

Alertó que las condiciones de detención de las mujeres son difíciles porque padecen hambre debido a la escasez y mala calidad de los alimentos que se les proporcionan, algunos de los cuales están en mal estado.

También sufren problemas de piel causados por las altas temperaturas y la humedad, la falta de ventilación y la escasez de artículos de higiene personal, apuntó.

Recientemente, la Comisión de Asuntos de Prisioneros y Exprisioneros Palestinos alertó sobre la situación en Damon.

Citada por el organismo, Intisar Al-Awawdeh, de 52 años, narró la difícil situación que vivió desde su arresto, en mayo último, y luego la vida en esa instalación.

Comentó que allí no existe ventilación natural en las celdas ni se entregan artículos de aseo personal para las reclusas.

Todas sufrimos picazón en la piel debido a la sudoración excesiva, la humedad y la falta de ventilación, recibimos poca alimentación, y la mayoría padecemos deficiencia de vitamina D y caída del cabello, reveló.

En junio último el Club de Prisioneros informó que 47 mujeres estaban encerradas en esa instalación, incluidas dos embarazadas y dos adolescentes.

Desde el inicio de la agresión israelí contra la Franja de Gaza, el 7 de octubre de 2023, más de 560 palestinas fueron arrestadas por las fuerzas de seguridad, explicó.

Sin embargo, señaló, no existe una cifra exacta de cuántas fueron detenidas en el enclave costero.

En abril, el Ministerio de Asuntos de la Mujer palestina publicó un informe que documenta los maltratos y vejaciones a la que son sometidas las féminas en las prisiones de la vecina nación.

Las autoridades penitenciarias de ese país intensificaron sus políticas represivas contra las mujeres palestinas mediante “la tortura, la violencia sexual y la desaparición forzada como herramientas sistemáticas”, aseguró.