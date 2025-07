Reportan daños en ómnibus de La Habana tras una pelea entre pasajeros

La tranquilidad de las calles en Cuba es elemento distintivo de nuestra nación, incluso en estos tiempos donde ha ocurrido un aumento en el consumo de sustancias ilícitas, las cuales traen consigo, en no pocos casos, conductas violentas.

Por ello lo acontecido en la madrugada de este domingo 20 de julio en un ómnibus del paradero de Cotorro que cubría la ruta del P7, donde su chofer fue amenazado con un cuchillo y una de las puertas del ómnibus fue rota, resulta poco menos que alarmante.

Del suceso, conocimos por Joel Martínez González, director de Transporte del municipio Cotorro, el cual se encontraba en el paradero de ómnibus de Cotorro.

Al respecto, Yoendri Rivero Sánchez, el chófer agredido, nos contó una historia que aún cuesta trabajo creer, por lo poco común que estos hechos son en Cuba. Yoendri explicó que al momento de ocurrir los hechos “cubría la ruta del P7. Eran sobre las cuatro de la madrugada. Salgo de la cabecera rumbo al Cotorro con el carro cargado al máximo.

Llegando a la Virgen del Camino empiezan a gritar y se forma una bronca dentro del carro. En ese momento unas tres personas me rodearon y uno de los pasajeros me puso un cuchillo, y me dijo, ¡o paras o te mueres! Yo paré el ómnibus y en ese momento hay personas que se bajan de la guagua. Cuando me deja de amenazar, que camina hacia el fondo, cierro las puertas”.

“En ese momento, uno de los pasajeros me refiere hay una ventanilla rota, al revisar me cercioro que es la puerta y no una ventanilla y voy, con los pasajeros que no se habían bajado, directo a la Novena Unidad de Policía, por ser la más cercana”.

Los agresores portaban armas blancas. Foto: Oscar Alvarez Delgado

“Allí explicó la situación existente, y la policía manda a bajar a los pasajeros porque la guagua no podía continuar su viaje. Ahora, al revisar el ómnibus en el paradero, mientras sacaba los vidrios del carro, encontré el cuchillo que usted ve, y que imagino, es de una de las mismas personas de la bronca”.

En la terminal del Cotorro no perdieron tiempo en reparar el ómnibus, el cual, pese a los esfuerzos y estar reparado sobre el mediodía, no pudo circular en la mañana, lo cual causó dejará de dar dos vueltas, equivalente a cuatro viajes.

Refiere Yoendri que después de esta experiencia, tiene que recuperarse anímicamente, y pensar al momento de trabajar en el horario de la madrugada, porque: “realmente en el día, esas cosas no suceden. Realmente, todo ocurrió en la confronta de la noche, y mayormente, de sábado y domingo”.

Respecto a la recuperación del carro, Lázaro González Mena, director de la Terminal de Ómnibus del Cotorro, comentó que el vehículo se recuperó para volver a prestar servicio, ya que: “es un carro de la línea A47, que rinde viaje en el Hospital Amejeiras, por lo que tiene gran cantidad de personal, y mientras más rápido se le de solución, menor es la afectación a la población”.

Se trata de casos, agrega González Mena, que no son frecuentes en los ómnibus del Cotorro, aunque, aclara: “En los últimos tiempos ha ocurrido un incremento, principalmente los.fines de semana. En estos momentos el chofer, para brindar servicio, debe de salir solo, algo que no era así antes”.

Ómnibus afectado. Foto: Oscar Alvarez Delgado

Refiere Joel Martínez que: “Este tipo de situaciones se han incrementado en los últimos tiempos, refiriendo que hechos de apedreamiento han ocurrido como con el A42, donde se le dio captura a los ciudadanos que lo hicieron; así como hechos similares contra dos P7, cuyos autores fueron capturados”.

“Lo que más nos afecta, aparte del daño económico, es la situación por la que tuvo de pasar el chofer, además de la afectación a la población, toda vez que este ómnibus pertenece a la ruta del A47, la cual pasa por varios municipios y termina en un hospital”. Finaliza Joel Martínez recalcando la importancia de una mayor unión entre la PNR y Transporte en el enfrentamiento, y sobre todo, en la solución y la prevención de hechos como el referido.

A este redactor, tan asombrado con lo ocurrido como muchas de las personas que lean este trabajo, no le queda la menor duda, de que, al igual que en los anteriores casos, las autoridades de la PNR van a trabajar sin descanso hasta dar con los responsables, y que sobre ellos caiga todo el rigor de la ley, porque si por algo se caracterizan nuestras leyes es por tener lanzado un cerco perpetuo contra la impunidad.

(Tomado de Tribuna de La Habana)