Erislandy Álvarez: “Es importante dar valor y respeto a lo que amas”

Por Ernesto Méndez Tous. / Foto AP/Ariana Cubillos

Erislandy Álvarez, campeón olímpico en París 2024 en la división de los 63,5 kg, conoce bien sobre el estudio previo de una pelea y cómo se utilizan las nuevas tecnologías en su deporte. También es de esos deportistas que salen a divertirse en lo que hacen; los bailes, movimientos rápidos de pie y su valentía sobre el ring son las principales características de un atleta listo para los más grandes escenarios.

El cienfueguero siente gran agradecimiento con la ciencia y la medicina porque fueron capaces de ponerlo a pelear luego de un accidente en moto por zonas cercanas al Vedado, unos días antes de viajar a Francia.

“Cuando monté en el avión, no podía recoger uno de mis pies ni caminar. En cuanto llegué a Europa, empecé a trabajar en la recuperación junto a nuestro médico y, gracias a la medicina brindada por la sede y las fisioterapias con equipos modernos, en 15 días estaba listo para subir al ring y recuperar mi forma deportiva”.

La Suite de Inteligencia Artificial utilizada en las 12 peleas realizadas en los pasados Juegos Olímpicos es una herramienta tecnológica que se utiliza hoy en día en el boxeo cubano para el estudio previo de los contrincantes. Sin embargo, anteriormente no se tenía acceso a estas tecnologías.

“Antes conocías al boxeador encima del ring, si era diestro o zurdo, si era un estilista o más fajador. Ahora podemos estudiarlos previamente y hacer una preparación con los compañeros; en caso de que el púgil sea más técnico, trabajamos con Julio César La Cruz, y si es al revés, con otro tipo de compañero”.

“En el Mundial del 2023, me tocó enfrentar en la segunda pelea a un boxeador dominicano que era el número uno del ranking de aquel momento. Me preparé durante tres días para planificar la estrategia y, con el análisis de videos, me di cuenta de que los boxeadores más fajadores le hacían más daño; así planteamos la pelea y salió el resultado”.

A pesar de los grandes logros alcanzados por los boxeadores cubanos y el deporte en sí, en comparación con otros países no estamos cerca de su desarrollo. El campeón olímpico en París 2024 y subcampeón mundial en Uzbekistán 2023 se siente en desventaja: “Como atletas no tenemos las mejores condiciones para entrenar; la valentía, el hambre y el deseo de ser campeón son lo que nos lleva a obtener esa medalla. Cuando salimos, la tecnología, los gimnasios y la parte médica, como la fisioterapia, nos ayudan a estar súper bien en semanas porque el entrenamiento que hacemos necesita técnicas más avanzadas”.

El próximo 11 de abril Erislandy formará parte de la cartelera de una presentación de boxeo profesional, modalidad que retorna a Cuba como ola de tsunami, después de seis décadas, de la mano de AGON Sport y la Federación Cubana de Boxeo. Para ello la preparación deberá ser diferente a la del boxeo amateur. “En la última semana tengo que bajar cinco kilogramos para llegar al peso en el que me siento cómodo, que es sobre los 67 o 68 kg. A diferencia del boxeo amateur, solo tengo que estar unos días en este peso porque peleo una vez cada pocos meses”.

Ser campeón olímpico y subcampeón mundial, implicó mucho esfuerzo y sacrificios, pero luego de obtener el título, es primordial estar más centrado por la responsabilidad que implica.

“Sin disciplina, no lograrás nada. Tienes un objetivo claro: ser campeón, y para alcanzarlo, debes ser riguroso contigo mismo. No puedes permitirte estar constantemente en fiestas; es importante eliminar esos malos hábitos. Entiendo que la fiesta puede ser atractiva, especialmente cuando eres joven y deseas disfrutar, pero no puedes hacerlo todo el tiempo. Es fundamental que te concentres en tu objetivo y seas lo más profesional posible para que, al final, valga la pena todo el esfuerzo”.

Tomado de Juventud Técnica