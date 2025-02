Pueblo de Venezuela conmemora 36 años de rebelión popular

Caracas, 27 feb.— El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), junto a fuerzas populares de la Revolución, realizarán hoy una gran movilización para rememorar los 36 años de la rebelión popular del 27 de febrero de 1989, conocida como El Caracazo.

La jornada conmemorativa tendrá como epicentro las ciudades de Caracas, así como Guatire y Guarenas, ambas en el estado de Miranda, en esta última donde se prendió la llama que dio origen a las masivas protestas que se extendieron por todo el país en respuesta a las medidas del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Anoche en su programa de los miércoles Con el Mazo Dando, el secretario general del PSUV, Diosdado Cabello, recordó las medidas económicas implementadas por el gobierno de Carlos Andrés Pérez, impulsadas por el Banco Mundial y el FMI.

Señaló que a Venezuela la utilizaron como laboratorio y le aplicaron una dosis de neoliberalismo que incluyó privatizaciones, aumento de los costos en los servicios, la gasolina, congelamiento de salarios de los trabajadores y liberalización de precios porque decían que “el mercado se encargaba de todo“.

El dirigente político afirmó que entonces “el pueblo reaccionó como reaccionan los pueblos rebeldes” y rememoró que la siguiente protesta contra medidas neoliberales ocurrió 10 años después.

Cabello destacó la rebeldía del pueblo venezolano en sus luchas por la independencia como lo hicieron contra el imperio español y luego con el imperialismo, que “han tratado de las mil maneras de someter al pueblo de Venezuela, pero no pudieron ni podrán”.

Comentó que intentaron el magnicidio, golpes de Estado, rendirlos por hambre, invasiones y no “han podido porque este pueblo es indestructible, no nos conocen”, apostilló.

“Creer que el pueblo de Venezuela se va a someter por miedo, no vale, nos cortaron el servicio eléctrico, no nos dejan vender el petróleo, nos robaron el oro, ¿pero pudieron con nosotros?, no han podido ni podrán”, recalcó.

Sobre la marcha de este jueves invitó al pueblo a sumarse a la movilización, que también será en “rechazo a las sanciones gringas”.