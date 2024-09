Cubanos sorprendidos en Copa Panamericana Sub-23 de Voleibol

Por: Lisset Isabel Ricardo Torres

La Habana.- El equipo de Cuba fue sorprendido por el de Perú, que se llevó el triunfo 3-2 (25-13, 18-25, 25-18, 23-25, 15-12) en la ronda semifinal de la Copa Panamericana Masculina Sub-23 de Voleibol 2024, que concluye este sábado en el Anthony Nesty Sporthal de Paramaribo, en Surinam.

Los antillanos no podrán defender la corona para la que eran favoritos y solo les queda discutir la medalla de bronce por primera vez en la historia de este evento, pues la Mayor de las Antillas también ganó en 2014 y 2018, y resultó subtitular en 2016.

Este sábado tendrán net por medio al plantel de Guatemala, que tuvo en México a su victimario con parciales corridos (25-19, 25-16, 25-18) en desafío en que los aztecas fueron superiores en ataque (34-24), bloqueo (10-2) y servicio (9-3). Cometieron 24 errores propios por 22 los centroamericanos.

En el choque contra Perú, los alumnos de Jesús Cruz, no obstante a dominar en ataque (60-53), “muros” (14-7) y en puntos por saques (7-6) no pudieron rematar en el tie-break a los sudamericanos, quienes cometieron menos pifias no forzadas (22-31).

Los peruanos, que han ganado tres duelos por cinco sets en la lid, los dos últimos de forma consecutiva, discutirán por primera vez la presea de oro y lo hará ante México. En 2023 debutaron en el medallero en la historia de este certamen al alzarse con el bronce.

El máximo anotador resultó su opuesto Leonel Despaigne con 24 puntos (22 ataques y 2 aces), mientras los jugadores de esquina Gerardo Chicoma y Piero Porras colaboraron con la victoria con 18 y 11 puntos, en ese orden.

Por los caribeños acumularon doble dígitos el atacador-receptor Bryan Camino con 21 tantos (19 ataques y 2 aces), el opuesto Thiago Suárez con 20 unidades (19 ataques y un ace) y el central Jakdiel Contreras, quien añadió 10 (5A-3B-2S).

Completaron la formación regular el colocador Yonni Iglesias, que logró 8 rayas (5-3-2), el central Alexis Wilson, también 8 (5-3-0) y el jugador de esquina Carlos Pereira, 6 (4-2-0). Los suplentes, el esquina Yusniel González sumó 6 (4-2-0) y el opuesto Daniel Martínez, 2 por remates. Como líbero Dayron Gallego.

Relata el sitio web de la justa que Perú arrancó delante en el tie-break 4-1. Cuba empató en los puntos 9, 10 y 11, pero los sudamericanos nunca perdieron la punta y sellaron el éxito con un letal saque de Despaigne.

Diego Recavarren, entrenador peruano, manifestó que «no nos dimos por vencidos. Sabíamos que Cuba era un rival superior a nosotros, pero cuando se juega muy cerca de él cometen muchas faltas y esa fue la clave. Nuestro equipo está demostrando que es muy guerrero pese a las limitaciones de estatura, pero hemos desarrollado un sistema de juego compacto y por ello estamos en la final».

Por su parte el capitán Despaigne relató que «estuvimos pensando mucho en este partido. Cuba es fortísimo y nos quedaba la revancha del año pasado, por lo menos para mí que jugué la edición de allá en La Habana. Estoy súper feliz. Ganarle a Cuba es “top”. Jugamos muy ordenados y supimos escuchar, además somos muy unidos y guerreros, no dejamos ningún balón por perdido».

En otros resultados de este viernes, Costa Rica venció a Surinam en dramático partido 3-2 (25-17, 25-27, 25-22, 29-31, 20-18) que se extendió a casi dos y media horas, y discutirá este sábado el quinto lugar frente a República Dominicana.

En cambio los quisqueyanos, quienes como los cubanos poseen el cupo para los Juegos Panamericanos Júnior de Asunción 2025, solo requirieron de 48 minutos para dominar al plantel de San Vicente y las Granadinas 3-0 (25-10, 25-11, 25-8).

Por el séptimo escalón, los anfitriones surinameses poseen más posibilidades para asegurar el séptimo escalón y dejar en el sótano a San Vicente, que no ha podido ganar ni siquiera un set en cuatro desafíos celebrados, mientras los surinameses ganaron un parcial al líder Guatemala del grupo B y el partido a su rival del sábado.

Carlos Orta, entrenador cubano de misión en Surinam, dijo al sitio web del evento que «es un país que comienza a jugar voleibol a este nivel; competimos en las zonas Cazova y Norceca, ahora vamos a un nivel más alto. La preparación del equipo ha sido buena. Reconocemos que todos los países, a excepción de San Vicente, han tenido experiencia internacional. Estando en casa, esperamos que nuestros muchachos jueguen lo mejor posible».