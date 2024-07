Es en la base donde se deben fortalecer todos los procesos

En medio del desafiante contexto que vive hoy la nación cubana, ayer tuvo lugar la primera sesión de trabajo del VIII Pleno del Comité Central del Partido, encabezado por su Primer Secretario y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, cuyo primer tema en la agenda centró el análisis del cumplimiento de los acuerdos que se han adoptado desde el 8vo. Congreso, realizado en abril de 2021.

Según detalló el miembro del Buró Político y secretario de Organización, Roberto Morales Ojeda, son 14 los acuerdos que en esta ocasión se evalúan, de los cuales hay cumplido uno, otro se incumple, y el resto se encuentra en proceso.

La mayoría de ellos, refirió, «tiene mucho que ver con la implementación de estrategias para el fortalecimiento de las organizaciones de masas, de la propia Unión de Jóvenes Comunistas, así como de la transformación del trabajo político-ideológico».

Como seguimiento de acuerdos adoptados en el III Pleno del Comité Central, se evaluaron las acciones para implementar las estrategias para el fortalecimiento de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), dos organizaciones claves para el trabajo en las comunidades y los barrios, a las cuales todavía les falta mucho por hacer, en aras de consolidar el verdadero papel que en nuestra sociedad les corresponde.

«Es en la base donde se garantizan los procesos», consideró Gerardo Hernández Nordelo, coordinador nacional de los CDR; de ahí la importancia que concedió en sus palabras al trabajo en las cuadras, pues en ese pequeño espacio del país «está lo bueno y lo malo».

En tal sentido, la secretaria general de la FMC, Teresa Amarelle Boué, valoró la importancia de avanzar cada vez más en la implementación de la política de cuadros en la base, pues es en «los municipios donde se realiza el verdadero trabajo comunitario, y es allí donde más debemos orientar, estimular y capacitar a nuestras dirigentes».

Justamente en las comunidades, a lo interno del íntimo espacio de una cuadra o un barrio es donde mayor reflejo tiene la violencia de género, tema asociado a otro de los acuerdos analizados en la jornada, y que fue adoptado en el anterior Pleno.

Con una mirada desde el quehacer que realizan las estructuras de la Fiscalía en sus diferentes niveles, las miembros del Comité Central, Yamila González Ferrer, fiscal general de la República, y Yudelkis Arestuche Torres, compartieron criterios que respaldan el papel fundamental del trabajo conjunto con las comunidades y diferentes organismos e instituciones para avanzar no solo en el enfrentamiento de estos hechos, sino de manera particular en su prevención, bajo el principio de tolerancia cero a su ocurrencia en la sociedad.

HISTORIA E IDEOLOGÍA, CLAVES PARA LA CONSTRUCCIÓN SOCIALISTA

Como un acuerdo de permanente cumplimiento calificó Elier Ramírez Cañedo el referido al trabajo del Partido en función de la investigación, la enseñanza y la divulgación de la Historia de Cuba y del Marxismo-Leninismo, pues esto, dijo, «no es solo un amuleto del pasado para conocer de él, sino que su conocimiento puede convertirse en una fuerza transformadora del presente».

En tal sentido, llamó la atención sobre el hecho de que, aun cuando en nuestro país existen numerosas instituciones y centros especializados que se dedican a la investigación y el estudio de la historia, «todavía no llegamos a la conciencia de los más jóvenes ni logramos apasionarlos con la historia».

Para ello, reflexionó, es imprescindible avanzar más en el ámbito comunicacional, y «pensar cómo revolucionar todo lo asociado con estos temas, empleando también los nuevos códigos de comunicación que se establecen entre nuestros jóvenes».

Sobre este neurálgico tema, que gravita sobre el desarrollo de nuestra sociedad, se compartieron también ideas referidas al seguimiento que se concede, desde las estructuras del Partido y de Educación, a la preparación de docentes y trabajadores, quienes tienen un papel esencial en las acciones de formación en las aulas.

Muy estrechamente ligado también a la formación de las nuevas generaciones está la Estrategia para fortalecer el papel integral de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) en el presente y el futuro del país, cuya actualización e implementación fueron consideradas como esenciales por Meyvis Estévez Echavarría, primera secretaria del Comité Nacional de la UJC.

Se ha avanzado, expuso, pero aún nos falta mucho por hacer, acompañar y construir, sobre todo en los comités de base.

Del hacer de los cuadros y su papel en lo referido a la labor político–ideológica para el cumplimiento de Ideas, Conceptos y Directrices del 8vo. Congreso del Partido, comentó más adelante Humberto Camilo Hernández Suárez; pues necesitamos que, con su capacidad creativa, enfatizó, se «sobrepongan con inteligencia a las dificultades».

Como parte de las acciones para prevenir y enfrentar la subversión político–ideológica, caracterizada cada vez por una mayor agresividad del Gobierno de Estados Unidos hacia nuestro pueblo, se coincidió en que se deben aprovechar todos los espacios, tanto los físicos como digitales, para contrarrestar campañas de intoxicación mediática que se ponen en práctica contra la sociedad cubana.

Unido a ello, se insistió en sumar a todos en las acciones de comunicación e información, lo cual tiene que dejar de ser visto solo como una responsabilidad de los medios tradicionales de comunicación, pues en el actual contexto mediático también las instituciones, las organizaciones y la comunidad tienen un importante papel en la facilitación de información verás al pueblo.

De manera particular, acerca de la actualización del Programa Educativo, dirigido a la prevención y el consumo de drogas en universidades, comentó Walter Baluja García, ministro de Educación Superior, quien consideró que, en medio del actual contexto nacional e internacional, resulta cada vez más trascendente el trabajo integrado para prevenir y enfrentar la ocurrencia de esos hechos.

Es fundamental, señaló, fortalecer el trabajo comunitario y social en las universidades.

LA INDUSTRIA AZUCARERA Y SUS RETOS

El iii Pleno del Comité Central marcó una pauta en el análisis del comportamiento de la industria azucarera en el país. El conjunto de medidas aprobadas entonces para salvarla, fueron también objeto de análisis en esta sesión inaugural del viii Pleno.

En tal sentido, José Ramón Monteagudo Ruiz refirió que, si bien el documento presentado a los miembros del Comité Central contiene un análisis objetivo e integral sobre la actual situación que presenta el sector, no se puede obviar el hecho de que, en los últimos años, ha sido imposible garantizar todos los recursos materiales que permitan concretar verdaderos avances.

No obstante esa realidad, subrayó también la existencia de múltiples problemas de carácter subjetivo que evidencian que, en muchos lugares, hay cosas que no dependen de recursos y no se están haciendo bien, e inciden directamente en el decrecimiento de la producción de caña. Esos aspectos, dijo, tienen que ser atendidos de manera priorizada.

Con ese punto de vista coincidió también Julio García Pérez, presidente del Grupo Azucarero Azcuba, e invitado al viii Pleno, quien reconoció cuánto trabajo falta por hacer todavía en el plano subjetivo, pues existen muchos lugares en los cuales, «aun cuando pusiéramos los recursos, no se aprovecharían bien».

Entre las acciones que consideró importante tener en cuenta para obtener mejores indicadores productivos en la venidera contienda, destacó la necesidad de realizar una profunda evaluación de los resultados de la actual zafra azucarera, «con el propósito de sacar lecciones y adoptar acciones». Unido a ello, significó, se debe trabajar para fortalecer las empresas agroindustriales y las unidades productoras de caña, así como para detener el decrecimiento cañero en el país.

NUEVOS MIEMBROS DEL COMITÉ CENTRAL

Teniendo en cuenta que miembros del Comité Central, al no ocupar ya los cargos en que se encontraban, deben dejar de pertenecer al mismo, se aprobó la incorporación de cuatro nuevos integrantes:

General de División Ernesto Feijó Eiró, jefe del Ejército Occidental.

General de División Eugenio Armando Rabilero Aguilera, jefe del Ejército Oriental.

Emilio Lozada García, jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central.

Meyvis Estévez Echavarría, primera secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas.