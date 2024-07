En Santiago de Cuba, la Fiesta del Fuego en su edición 43

Desde su nacimiento hace 43 años, el Festival del Caribe nunca ha interrumpido su celebración. Esta edición tiene la peculiaridad de ser la tercera vez que se dedica a Brasil como invitado de honor: primero como país en 1997, luego al estado de Pernambuco en 2010, y en 2024 al estado de Bahía.

Hace tres años y medio que Rosario, la hija de mi interlocutora, vive fuera de Cuba. “Ella está bien, pero desde que se fue no ha podido regresar. Está trabajando duro, ya que tiene a su hija allá, mi nieta, y no le queda mucho tiempo libre para viajar”.

Las lágrimas de mi interlocutora pusieron una breve pausa a la conversación, sin embargo, pasado ese momento difícil, continuó: Rosario no se olvida de Cuba y mucho menos de Santiago. “¿Sabes qué fue lo último que me preguntó?, por los carnavales. Le dije que no se había hablado nada, pero que lo que estaba por comenzar era el Festival del Caribe, y me respondió: da igual, en el caribeño se goza como si fuera el carnaval”.

Ambas fiestas son eventos con una profunda esencia cultural que buscan defender las tradiciones, propiciar el disfrute de las personas y celebrar, aunque cada una con sus particularidades. La Fiesta del Fuego es un crisol de culturas que representa la diversidad del Gran Caribe.

Según los organizadores, del 3 al 9 de julio estarán en Santiago de Cuba más de 300 participantes inscritos de 19 países, quienes se unirán a los grupos portadores locales. Este evento ofrece un espacio para compartir las expresiones artísticas de los pueblos del Caribe durante siete días de celebración de la diversidad y riqueza cultural de la región: música, teatro, artes visuales, religiones populares, narración oral, poesía, danza y cine como nueva propuesta.

Al dejar inaugurada esta fiesta, Orlando Vergés, director de la Casa del Caribe, afirmó: “Ratificamos nuestra solidaridad con el pueblo palestino y con los pueblos del Caribe, afectados por el huracán Beryl.

El Festival es un espacio inclusivo y esperado que ofrece actividades populares como el desfile de la serpiente, la actuación de grupos culturales, exhibiciones de cine y, la muy esperada, «quema del diablo».

Inspirados en Joel James, creador fundador la Casa y del Festival del Caribe, se ratifica que “por difíciles que sean los tiempos, Santiago de Cuba no renunciará jamás a unir a los artistas, intelectuales y pueblos del Caribe, en defensa de su identidad”.