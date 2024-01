Propicia alentadores resultados la unidad entre actores económicos estatales y no estatales

El carácter indestructible de la Revolución no es una simple alusión invocada al calor de un discurso, para animar procesos o porque los nativos de este archipiélago reconocemos cuán fuertes somos cuando se trata de defender nuestras conquistas; nada ajeno al acontecer actual, donde todo cuanto se hace tributa a palear los problemas y surcar el camino en pro de mejorar el nivel de vida de la población.

Las acciones que acomete la Dirección Territorial de Desarrollo del municipio Santiago de Cuba constatan, no solo la dimensión de las intenciones de un amplio programa, rectorado por el Poder Popular, sino, sobre todo, resultados importantes que ya se aprecian, a partir de la gestión mancomunada y efectiva de actores económicos estatales y no estatales (Mipymes, Trabajador por Cuenta Propia y Cooperativas no Agropecuarias).

Según información ofrecida por Oleydis Estrada Naranjo, directora de Desarrollo Territorial en el municipio Santiago de Cuba, entre los nuevos actores económicos se asientan 375 Mipymes, muchas de las cuales, ante los déficit de alimentos, medicinas y otros insumos, ya han dado una valiosa contribución a centros hospitalarios y personas vulnerables.

Las muestras de solidaridad y pertenencia a la obra se ejemplifican con diferentes donativos realizados. La Mipyme Pescabella, emplazada, en los bajos del antiguo mercado de Padre Pico entre Heredia y Aguilera, donó 50 kilos de pescado a la Casa de Niños sin amparo filial; otros 2 quintales de arroz destinó un trabajador por cuenta propia al Hospital Oncológico y, otras muchas acciones han estado dirigidas a aliviar carencias en hospitales maternos, hogares de ancianos, casa de abuelos, círculos infantiles y a otras figuras necesitadas.

Entre las donaciones resalta, además, la entrega de leche y carne de ovino y caprino a la escuela de niños sordomudos de Boniato.

Lo cierto es que se viene trabajando con mucho ahínco en la ejecución, control y fiscalización de todo lo establecido por el Estado y el Gobierno sobre los procesos estratégicos, encaminados a mejorar y satisfacer el interés público de la demarcación.

No es algo que puede lograrse de un día para otro, pero las condiciones están dadas a partir de la comprensión y la unidad consciente de los actores económicos estatales y no estatales. No queda otro camino que crecernos con nuestros propios recursos, crear y abrazarnos en todos los empeños para ir saliendo de los problemas. Así es y así será porque los cubanos nunca se dejan caer y al estrechar las manos son invencibles; de ahí que la unidad entre todos los actores económicos contribuirá a salir adelante.