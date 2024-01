La casa que no cambio por ninguna (III)*

Voy a cambiar adornos y costumbres, la flor artificial y hasta el florero, para eso convertiré las madrugadas en mañanas, las horas en minutos y los desafíos en goces en los surcos, foros en las industrias, la pasión por contar contigo que llevas a Cubita en el corazón y la fiel convicción de que no tenemos derecho a esperar más.

Le quitaré a los hierros el herrumbre, y le daré comida a mis guerreros, aunque sé que nuestra economía por sí sola no echará andar, porque entre tantas correcciones merece otra mirada a fondo las Mipymes, las cuales llegaron hasta 10 mil aprobadas en los últimos dos años y deben multiplicarse hasta sumar otras cuatro mil en este año nuevo, en la generación de cincuenta mil empleos.

Vale establecer una regulación de precios, no a la acumulación excesiva de capital fuera de los bancos, darle el verdadero papel a la bancarización, a partir de los estudios de los contratiempos en 2023; que fluyan mejor las transacciones, el control por la no evasión fiscal y el alza en la producción de bienes y servicios, sobre todo alimentos que mi casa necesita.

Asumiré que soy el heredero, ya que tengo esta casa por fortuna. La casa que no cambio por ninguna. Y en la que están las cosas que más quiero, por ejemplo, mi familia, mis hijos y madre, hermanos, compañeros, amigos y conocidos gracias a mi trabajo, el barrio, las personas, su solidaridad abierta sin par y desmedida; mi perro y gato; esos chistes, canciones, cuentos y piropos que precipitan a la mulata de cinco picos, y por supuesto, al Amor.

No tengo que correr porque la prisa, puede que le haga daño a los cimientos, por eso urge protegerlas conquistas sociales en sectores cubanos referentes mundiales como: la salud pública, la educación, la ciencia, el deporte y la cultura; joyas que están en la mirada enemiga en las redes sociales, en apuesta por su desmoronamiento.

Y aunque en mi casa me siento contento, hay cambios que mi casa necesita, en este particular, un mejor control en el déficit fiscal y evitar que se dispare sobre el 15% ó el 18% del Producto Interno Bruto. Implica también la revisión del trabajo por cuenta propia, no para disminuirlo, por el contrario, acercar a la calidad en estas gestiones al igual que las cooperativas no agropecuarias. Al menos las alianzas con la participación de la agricultura nacional y el trabajo por cuenta propia superan la cifra de 600 mil en toda Cuba.

No tengo que correr porque la prisa, puede que le haga daño a los cimientos. Pero mi casa pide organización, control y fiscalización a fondo. Se acuña como un logro la centralización temática de recursos, combustibles, divisas, balances de materiales, con la atención a los actores económicos no estatales, con el plan nacional de desarrollo y con la proyección estratégica del país, pero urge mejor atención al sistema empresarial estatal.

Se comienzan a corregir las distorsiones en pro a un nuevo concepto del tributo de impuestos sobre las ventas y servicios, a partir de este mes de enero 2024; igual sobre los aranceles y fundamentalmente, los Precios, siete letras combinadas cuya combinación sintetiza de por sí una urgencia mayor. Y aunque en mi casa me siento contento, Hay cambios que mi casa necesita (…) La casa que no cambio por ninguna.

Postdata:

El nuevo capítulo, el cuarto, de esta serie de reportajes, está a cargo de Ud., por tanto, pinte más en negritas, y por favor, envíenos sus comentarios sobre los cambios que mi casa necesita.

Mi casa*

Canción de Tony Ávila

