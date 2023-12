Este jueves Santiago de Cuba amaneció con una brisa y temperatura agradables. A primera vista, el ambiente en las calles parecía completamente normal, a pesar de la situación “anormal” en la que nos encontramos debido a la crisis que ya conocemos.

Sin embargo, el anuncio y la aprobación de las medidas “pro recuperación de la economía” por parte de los diputados en la sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular han generado un debate intenso, lo que ha elevado la temperatura más de lo acostumbrado en este territorio del sur oriente de Cuba.

Para llegar a esta conclusión, me basé en las respuestas de 25 personas a una pregunta bastante general que les hice durante la mañana y parte de la tarde: “¿Qué opinas de las medidas económicas aprobadas en la Asamblea Nacional?”. Cinco de los entrevistados consideran que “las medidas resolverán los problemas del país”, siete piensan que “la situación empeorará”, cinco creen que “los más vulnerables serán los principales afectados”, cuatro admiten estar “confundidos”, tres preguntaron “¿de qué me estás hablando?” y uno, visiblemente alterado, me respondió de manera agresiva.

Desde un punto de vista científico, no puedo afirmar si el método y las muestras que utilicé son adecuados, pero a partir de la experiencia asumo que el ambiente, a pesar de las tensiones mencionadas, es propicio y la gente está interesada en el tema; entonces es prudente que se canalice el debate de la mejor manera posible para que sea comprendido y asimilado por la mayoría y luego asegurarse de controlar su implementación para evitar que se quede solo en las buenas intenciones.

Como expresó uno de los diputados durante la sesión de la asamblea, “no podemos permitirnos el lujo de perder la confianza de la gente; debemos seguir fomentando la unidad para construir la esperanza”. Por lo tanto, será necesario explicar claramente hacia dónde queremos llegar con estas medidas y cuáles serán los beneficios específicos para la economía del país y para las familias.

En la mente de los cubanos hay muchas interrogantes como señaló el primer ministro Manuel Marrero Cruz, al afirmar que “estamos enfrentando una economía de guerra, y además del recrudecimiento del bloqueo económico y financiero por parte del gobierno de los Estados Unidos, persisten deficiencias e insuficiencias internas que debemos transformar en 2024”.

Es comprensible que las proyecciones del gobierno, aunque se implementen gradualmente, busquen acelerar la creación de condiciones para el crecimiento económico basado en la producción nacional, pero es crucial explicar el concepto de manera clara y exigir y controlar a los diferentes actores involucrados en el proceso, ya que el margen de error es cada vez más reducido.