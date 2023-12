Parque Céspedes, epicentro de la clarinada triunfal

Lo más trágico siempre fue el silencio detrás de las tempestades. ¡Qué lo diga el tiempo¡ el mismo que voló los cimientos de cada difícil jornada¡ ¿dónde quedaron las memorias, aquellas que no pudo dispersar el viento y el desamor? ¿Dónde?, sino… en aquellos “últimos días de la guerra” que representan hoy cada una de nuestras páginas de la historia de un Primero de Enero de Victorias.

Este recuento histórico comienza aquí… la CMKC en transmisión desde el parque Céspedes. El pueblo abrazó a los rebeldes. El cura miró al cielo invernal. En el extremo derecho, las ruinas de la casa de Don Diego Velázquez al frente, muchos devotos en la catedral. A la izquierda, por el hotel Casagranda, no faltaron los curiosos. Y más próximos, estuvieron los tanques.

Foto Romero Chang

Raúl Castro ordenó apagar los motores de los tanques, cuando desde lo alto, por el balcón central del Ayuntamiento de Santiago de Cuba, se izó la bandera cubana, pero el Comandante en Jefe tuvo que hacer un esfuerzo titánico para su primer discurso al pueblo, con una pequeña bocina como amplificación local, para el bautizo del ¡Primero de Enero, de Victorias!

“Santiagueros, compatriotas de toda cuba: al fin hemos llegado a Santiago (aplausos). duro y largo ha sido el camino, pero hemos llegado (aplausos) se decía que hoy a las 2:00 de la tarde se nos esperaba en la capital de la república, el primer extrañado fui yo (aplausos), porque yo fui uno de los primeros sorprendidos con ese golpe traidor y amañado de esta mañana en la capital de la república (aplausos).

Allí el verso agitado, la evocación por el dolor aún latente, desde los muros del Moncada, desde el Granma, desde la Sierra. Fidel añadía en su discurso histórico hacia el centro del parque Céspedes: “Santiago de Cuba será, de acuerdo con el deseo del presidente provisional, de acuerdo con el deseo del ejército rebelde y de acuerdo con el deseo del pueblo de Santiago de cuba, que bien se lo merece, la capital (aplausos). ¡Santiago de Cuba será la capital provisional de la República! (aplausos). Tal vez la medida sorprenda a algunos, es una medida nueva, pero por eso ha de caracterizarse, precisamente, la Revolución, por hacer cosas que no se han hecho nunca (aplausos).

Foto Romero Chang

Así dijo Fidel aquel primero de enero de 1959 desde el balcón del otrora Ayuntamiento de la ciudad donde añadió que “cuando hacemos a Santiago de Cuba capital provisional de la República sabemos por qué lo hacemos. No se trata de halagar demagógicamente a una localidad determinada, se trata, sencillamente, de que Santiago ha sido el baluarte más firme de la Revolución (aplausos).

Añadía entonces Fidel que “la Revolución empieza ahora, la Revolución no será una tarea fácil, la Revolución será una empresa dura y llena de peligros, sobre todo, en esta etapa inicial, y en qué mejor lugar para establecer el Gobierno de la República que en esta fortaleza de la Revolución; para que se sepa que este va a ser un Gobierno sólidamente respaldado por el pueblo en la ciudad heroica y en las estribaciones de la Sierra Maestra, porque Santiago está en la Sierra Maestra. En Santiago de Cuba y en la Sierra Maestra tendrá la Revolución sus dos mejores fortalezas”, dijo el Comandante en Jefe.

La oratoria de Fidel fue estelar, fulminante para el discurso tradicional acostumbrado a escuchar por el pueblo, a partir de ahora era diferente, un líder no improvisado y repleto de pruebas contundentes y muchas transparencias con la verdad en la mano:

“El general Cantillo traicionó -subrayó Fidel- y no es que lo voy a decir. La Revolución siguió adelante. Esta vez, por fortuna para Cuba, la Revolución llegó de verdad al poder. No fue como en el 95 que vinieron los americanos y se hicieron dueños de esto. Intervinieron a última hora y después ni siquiera dejaron entrar a Calixto García que había peleado durante 30 años, no quisieron que entrara en Santiago de Cuba. No fue como en el 33 cuando el pueblo empezó a creer que una Revolución se estaba haciendo, vino el señor Batista, traicionó la Revolución, se apoderó de todo e instauró una dictadura por once años. No fue como en el 44, año en que las multitudes se enardecieron creyendo que al fin el pueblo había llegado. Ni ladrones, ni traidores, ni intervencionistas. Esta vez sí que fue la Revolución”.

“Se acordó que el general Cantillo -acotó Fidel- realizaría un movimiento militar revolucionario. Batista ni los tabernillas, ni toda aquella gente, no le tenía que importar nada, porque aquella gente había sido muy desconsiderada con los militares cubanos”. De pronto, silencio, la reflexión llega a un nuevo nivel.

Fue trascendente conocer que “el plan en todos sus detalles fue: el día 31, a las 3:00 de la tarde, se sublevaría la guarnición de Santiago de Cuba. Inmediatamente varias columnas rebeldes penetrarían en la ciudad, y el pueblo, con los militares y con los rebeldes, confraternizaría inmediatamente”.

Las noticias llegaron a medida que avanzó el discurso de Fidel: “Una serie de excesos han tenido lugar en la capital: saqueos, tiroteos, incendios. Toda la responsabilidad cae sobre el general Cantillo por haber traicionado”. “Santiago de Cuba se comportó ejemplarmente bien, dijo Fidel (…) esta vez lo mambises sí entraron triunfante a Santiago de Cuba”. Fidel acotó que seguirían los combates hasta liberar a toda Cuba, pero ya Santiago era soberano.

Así entró en la historia esta provincia, con una ciudad cabecera heroína y en el protagonismo de aquellos hechos que hoy son leyendas de hace 65 años de Revolución, la cual comenzó a las puertas de Santiago de Cuba.