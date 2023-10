Vital contra la corrupción e indisciplinas sociales

Si la corrupción se asienta en una sociedad puede convertirse como un cáncer, difícil detenerla si llega a hacer metástasis. Esa es una verdad que cae como una espada de Damocles, como consecuencia de la tolerancia, la negligencia, la inacción y el desconcierto ante los mínimos síntomas de que algo anda mal.

Está confirmado que ningún pueblo está a salvo de la corrupción e indisciplinas sociales, y no justificamos nada, el por qué en nuestra Cuba -que tanto se lucha contra estos flagelos- todavía hay y habrá siempre prioridad, a través de regulaciones jurídicas como decisiones socio-económicas y políticas, la defensa y la participación ciudadana contra las irregularidades, los delitos, las indisciplinas sociales y los corruptos, en tanto, el enemigo acecha por todos los lados.

“Es nuestra obligación ser abanderados de la pelea contra la corrupción, los modos deshonestos de actuar, el abuso de poder, el favoritismo y la doble moral. Que nuestro comportamiento en el trabajo, ante la sociedad, la familia y el círculo de amistades sea coherente con los valores que defendemos.”

Así dijo sobre la lucha contra la corrupción, Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República de Cuba, en la clausura del Octavo Congreso del Partido, en el Palacio de Convenciones, el 19 de abril de 2021.

La prioridad de esta misión en defensa de nuestras conquistas es bien clara:” No vamos a permitir que los activistas —como dicen ellos mismos, entre comillas— del caos, de la vulgaridad, del desacato, mancillen la bandera e insulten a las autoridades. No ignoramos que buscan desesperadamente ser detenidos para cumplir el mandato de quienes les pagan, que no acaban de encontrar víctimas creíbles para sus infames informes sobre Cuba. Es bueno advertir al lumpen mercenario que lucra con el destino de todos, a los que piden “invasión ya”, a los que continuamente ofenden de palabra y de hecho a quienes no descansan, ¡que la paciencia de este pueblo tiene límites!”

El debate surge en cada esquina todos los días y sabemos bien que la justificación no está sólo en la escasez acentuada por el bloqueo desde el exterior; porque todavía quedan muchas personas dignas, que no negocian su honor y moral, además, de otras situaciones contradictorias que sí entorpecen y provocan indisciplinas, malversaciones y corrompen en determinados entornos donde la negligencia llegó y nada pasó. En este sentido, el propio Partido se autocritica por la falta de control, la no sistematicidad, el exceso de confianza y la no advertencia donde a todas luces ocurrieron errores notables.

Urge llegar al fondo de los problemas, apartar las justificaciones que nada aportan y mitigar los problemas; y en lo particular, preocupa que se acepte como normal cualquier señal anómala y sin una respuesta consecuente a la altura de los tiempos que corren: “en tiempos difíciles, medidas excepcionales contra la corrupción, los delitos y las indisciplinas sociales”. Eso no puede ser un slogan, ni lema.