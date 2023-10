Determinación y confianza en una reflexión oportuna de Miguel Díaz-Canel Bermúdez

“Hay que crear riquezas materiales y, en medio de las condiciones actuales, tenemos que ser capaces de producir y distribuir lo poco que tengamos con el mayor concepto de equidad y de justicia social posibles, manteniendo la unidad. Así vamos a salir adelante y sí hay salida…y sí vamos a salir”.

La determinación y confianza de tales palabras matizaron el análisis profundo, oportuno y esclarecedor de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, en reciente entrevista televisiva, realizada por la periodista Arleen Rodríguez Derivet, acerca de las circunstancias actuales del país.

Díaz-Canel se refirió a los problemas más acuciantes que afectan a la nación, como consecuencia fundamental de la nefasta política del gobierno norteamericano. “Estamos viviendo una situación de máxima asfixia económica para provocar el colapso de la Revolución, para fracturar la unidad entre la dirección y el pueblo, para negar la obra de la Revolución y eso está expresado en la persecución financiera, en el recrudecimiento del bloqueo, en la enorme campaña de subversión y una enorme estrategia de comunicación denigrante y llena de odio para desacreditar la Revolución y desacreditar todo lo que hacemos”.

Temas medulares como el reordenamiento económico, la bancarización y la apertura a las MIPYMES ocuparon espacio en la reflexión del presidente, en razón de si tales medidas debieron o no aplicarse en los difíciles momentos que atraviesa el país. Al respecto consideró que de no aplicarse el reordenamiento, la inflación era inevitable, afectación que está presente en el mundo, donde no existe este proceso.

Al referirse a la bancarización la consideró como un proceso gradual y necesario, que entró en un momento de falta de efectivo, pero de no aplicarse, el déficit hubiera sido mayor, ya que con la bancarización empezó a entrar más dinero para su circulación al Banco Central. No obstante aclaró que se está haciendo un análisis exhaustivo para corregir deficiencias y ese análisis se compartirá con el pueblo.

En relación con las MIPYMES estimó que han levantado el sistema productivo de bienes y servicios, y contribuido a aliviar la situación, aunque hay quienes se extreman con precios abusivos y “vamos a ordenar las relaciones entre el sector estatal y no estatal… reglas claves precisas y coherentes”.

Otras muchas inquietudes y preocupaciones de la población fueron objeto de la profunda y versátil explicación del Presidente, como fiel continuador de las enseñanzas del líder histórico de la Revolución, Fidel Castro, quien siempre condujo la obra con certeza y a partir del intercambio con las masas. El país transita por un camino escabroso de agudas carencias, nada que no pueda vencerse con una sólida unidad.

Después de una hora y media de importantes valoraciones, con evidente emoción y seguridad, Díaz-Canel acentuó: “Agradecer siempre a nuestro pueblo, su heroísmo, su apoyo, su comprensión y su aporte. Por eso la Revolución es invencible, por ese pueblo”.