Camilo Cienfuegos, imagen inigualable de su pueblo

Hay héroes que dejan su impronta por un hecho muy notorio en el decurso de su vida, otros por un servicio distinguido de realización creativa o en cuantos aconteceres ha demandado una consagración desmedida; están aquellos otros que han desafiado a la muerte en silencio épico y los que abrazados a un sublime ideal ascendieron al pedestal de la Patria con la conquista de una obra perdurable. He aquí la alusión más precisa, Camilo Cienfuegos Gorriarán

Hoy no hay cubano que no te recuerde, que no viva en tu sonrisa campechana, en tu ímpetu, en tu desenfado ante el peligro y en el arrojo para vencer batallas. Así te necesitamos para avivar la confianza, para alimentar la seguridad en la victoria, para medir nuestros pasos y saber si vamos bien.

Rememoramos tu imagen rompiendo barreras contra los tiranos, desafiando el peligro con la fortaleza de un hombre guerrillero y la sonrisa ingenua y dulce de un niño- ¡¿Qué decir de ti, que no se conozca?!… de aquel combatiente amigo inseparable del Che y confianza de Fidel; de probado coraje, quien dejó su impronta en múltiples acciones, en los montes y en el llano, contra la tiranía batistiana; Integrante de la gesta expedicionaria del Granma, Comandante del Ejército Rebelde, Jefe del Estado Mayor, Héroe de Yaguajay, Señor de la Vanguardia y, sobre todo, imagen inigualable de su pueblo: alegre, afable, humano, valiente y leal.

Camilo hoy te imaginamos marcando pasos por toda la geografía cubana, animando a los hermanos a mantener ese espíritu que nos ha hecho invencibles y cabalgando en apretada marcha junto a quien nunca quisiste superar ni en la pelota.

Aquí siempre estarás, no en el fondo frío del mar que creyó atraparte; estás en los niños y en todos los cubanos, que al arrojar flores al mar comprometen su amor con la historia; en todos aquellos que hoy levantan sus brazos y alistan su corazón para romper obstáculos; en el espíritu de los que no se rinden e imitan tu coraje, en una cabalgadura firme para conquistar los sueños y no dejar nunca que nuestra bandera sea deshecha en pedazos.

Camilo los fuegos que animaron tus ideales y tu amor viven en la inmensa mayoría de tu pueblo, que se mantiene batallando sin flagelar y, a pesar de los desmanes, endulza los días con tu sonrisa optimista, seguros de la victoria.