Lula pronunciará discurso de apertura de Asamblea General de ONU

Naciones Unidas, 19 sep.— El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, pronunciará hoy aquí el discurso de apertura del 78 período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Fuentes cercanas a la delegación que lo acompaña informaron que, entre los temas a ser abordados por Lula durante su intervención ante líderes mundiales, figura la necesidad de una reforma en el sistema de gobernanza global, con la diversificación de voces para abrir espacio a los países emergentes.

Creado después de la Segunda Guerra Mundial, el modelo actual, según afirmó el mandatario, ya no representa la geopolítica del siglo XXI.

El discurso debe predicar el fortalecimiento del llamado Sur Global, en tono similar al adoptado por el exdirigente obrero en cumbres recientes, aseguran analistas políticos.

«Lo que la gente quiere es crear nuevos mecanismos y que hagan el mundo más igual desde el punto de vista de las decisiones políticas, sabe, por ejemplo, yo voy a repetir la cuestión del Consejo de Seguridad de la ONU, los miembros permanentes”, indicó en el programa Charla con el Presidente.

Cuestionó: «¿Por qué no puede entrar Brasil? ¿Por qué no puede entrar la India? ¿Por qué no puede entrar Sudáfrica? ¿Quién dijo que los mismos países que fueron colocados allí en 1945 siguen allí?».

Esta será la octava vez que el exsindicalista abre con una alocución una asamblea general del organismo internacional.

A lo largo de sus dos mandatos anteriores, participó en el órgano deliberativo todos los años, entre 2003 y 2009.

En 2010, fue representado por el entonces ministro de Relaciones Exteriores y actual asesor especial de la Presidencia, Celso Amorim.

De acuerdo con el programa de estancia, Lula se reunirá mañana con su par estadounidense, Joe Biden, con quien presentará una iniciativa global para promover el trabajo decente.

Su agenda también incluirá eventos relacionados con la ONU, reuniones bilaterales con otros líderes y representantes de entidades internacionales.

Por otra parte, siete ministros brasileños están en Nueva York para participar de encuentros y otros eventos relacionados con la asamblea general y al margen.

También figura en la comitiva, el ministro jefe de la Secretaría de Comunicación, Paulo Pimenta.