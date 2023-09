Cuba, nacionalización de poderosos bancos estadounidenses

A la política agresiva desatada por Estados Unidos contra Cuba desde el mismo triunfo revolucionario de 1959, se unió también la posición de la banca norteamericana radicada en la isla, negándose a financiar proyectos de desarrollo económico y social para el beneficio del país y del pueblo.

Fue por eso que el 17 de septiembre de 1960, mediante la Ley 851, el Gobierno Revolucionario de Cuba decretó la nacionalización de los poderosos bancos estadounidenses que operaban en la nación caribeña, cuyos recursos financieros pasaron a partir de ese momento al patrimonio nacional cubano.

Entre los bancos nacionalizados se encontraban el First National City Bank of New York, el First National Bank of Boston y el Cheasse Mahattan Bank, pasando también al estado cubano las sucursales que estos tenían en todo el país.

El 24 de octubre de 1960, el Gobierno Revolucionario de Cuba nacionalizaría también otros bancos extranjeros con sede en nuestro país, en tanto que días antes el 13 de octubre ya habían sido expropiados 37 bancos pertenecientes a la burguesía criolla y sus sucursales.

De esa forma Cuba pudo establecer un sistema bancario que respondiera a los verdaderos intereses de la nación, teniendo como eslabón fundamental la defensa del peso cubano frente a otras monedas extranjeras así como no permitir la fuga de divisas del país.

Desde entonces, la banca cubana constituye un ejemplo de honestidad y disciplina financiera que se ha mantenido desde hace 58 años gozando con la confianza absoluta del pueblo, de las instituciones nacionales y de aquellas que operan con capital foráneo dentro de la isla.