Listo el sector educacional en San Luis para iniciar curso escolar 2023 – 2024

San Luis, Santiago de Cuba, 29 ago.— En San Luis 14 mil estudiantes de diversas enseñanzas irán a las aulas el venidero 4 de septiembre, así lo aseguró el Máster Wilber Rodríguez, Director Municipal de Educación.

“Desde 130 instituciones que representan las diversas enseñanzas, daremos la bienvenida al nuevo período lectivo con total cobertura docente; tendremos junto a los docentes de cada enseñanza, egresados de la escuela pedagógica, maestros que se reincorporan luego de haberse jubilado y especialistas de algunos organismos sobre todo para impartir las asignaturas de Física y Matemáticas, estos profesionales fueron capacitados metodológicamente y participaron en los seminarios de preparación que hemos impartido”, aseveró el director.

“La base material de estudio y de vida también la tenemos y el uniforme escolar se completa. Lo libros de texto con los que se trabajará corresponden al curso anterior, pues como estamos en proceso de perfeccionamiento no se editan libros hasta tanto no se completen dichos cambios. No obstante toda esta bibliografía fue debidamente remozada antes de finalizar el pasado curso”.

Estamos preparados para transitar durante todo septiembre por un período de sistematización, en las aulas los maestros y profesores recapitularán contenidos del grado anterior y ello ayudará a iniciar los nuevos de cada grado mejor preparados”.

Una novedad en este nuevo curso es que en la enseñanza Pre universitaria estarán los grados décimo, onceno, duodécimo y habrá otro aparte para estudiantes que harán las pruebas de ingreso a la Educación Superior en noviembre venidero.

En San Luis 10 de las 130 instituciones educativas fueron reparadas en la etapa y ello también asegurará calidad al proceso docente – educativo. Asimismo se abrió una casita infantil con capacidad para 15 niñas y niños de madres trabajadoras del sector.

Un curso escolar 2023 -2024 a las puertas y en San Luis, claustros de profesores, personal de apoyo, familias y estudiantes conforman combinación perfecta para que sea exitoso.