Una radio que se parece a su pueblo: Radio Majaguabo

Fue un 5 de julio de 1983 cuando salió al aire la emisora Radio Majaguabo de San Luis. Desde entonces el pueblo la busca, la sigue, la acompaña para informarse, educarse, recrearse.

“Si lo dice Majaguabo, es oficial la noticia”. Así piensan y expresan muchos de los que se ven reflejados cada día durante doce horas en sus reportajes, comentarios, historias de vida.

Toda una vida personal y laboral tienen muchos hombres y mujeres de San Luis desandando sus pasillos, sus cubículos, sus estudios.

“Aquí he estado por más de 35 años al frente de las relaciones públicas, he conocido bien de cerca el sentir de los pobladores por medio de encuestas. A mí me cuentan cara a cara los oyentes que les gusta y qué no, de nuestra programación. Eso es muy bueno, pues ayuda a perfeccionarnos”. Dijo Juana María Santana, a TVSantiago.

“Mi radio”. Así se refiere siempre Magnolia Odio Guerra a Radio Majaguabo. Fundadora de la emisora en el oficio de Fonotecaria, cuando en el medio se utilizaban cintas magnetofónicas. “Majauabo fue mi casa, me abrió las puertas a la vida laboral y ahí me jubilé, pero la sigo cada día con un vínculo inexplicable. Es que la radio atrapa y no suelta”.

Pero aún está activo Francisco Medina Rivirí, Realizador de sonidos, Maestro Radialista, como parte del colectivo y dirigiendo también Programas de gran audiencia. Es tan grande su pasión que lidera hace más de 15 años un proyecto cultural denominado “Por el trinar de mi Tierra”, que pretende, y lo ha logrado, rescatar y mantener viva la composición musical campesina hecha por autores aficionados y profesionales del municipio. “La radio es mi casa hace mucho tiempo, yo la elegí con un gustazo tremendo. Es tan reconfortante despertar y saber que tengo que entregar lo mejor de mí a un público que me espera cada día, no hay enfermedad, no hay día lluvioso que compita con eso”.

A la emisora municipal de San Luis le ha llegado siempre inyección de gente joven. Locutores, especialistas, periodistas. La sapiencia de los de más experiencia y las ganas de hacer de los que se estrenan combinan muy bien en un entramado de buenas prácticas y profesionalidad. No es casual que sea Radio Majaguabo, el medio de prensa más seguido en todo el municipio de San Luis. Hoy a sus 41 años continúa renovándose para que las entregas lleguen como merece su pueblo.