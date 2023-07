Ejército israelí abandona Jenin tras 48 horas de asalto

Tel Aviv, 5 jul.— El Ejército israelí anunció hoy el fin del asalto a la ciudad de Jenin y su campamento de refugiados, tras 48 horas de operaciones que causaron la muerte a 12 palestinos e importantes daños materiales.

Todas las tropas abandonaron Jenin al completarse la misión y los objetivos propuestos, afirmó el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), brigadier Daniel Hagari.

Las FDI informaron que durante la campaña fueron incautadas más de mil armas, incluidas granadas y bombas caseras, y se destruyó una instalación de fabricación de explosivos usadas por las milicias palestinas.

Pero tras el anuncio de Hagari, la máxima figura del Movimiento de Resistencia Islámica, Ismail Haniyeh, afirmó que la operación fue un completo fracaso.

Israel fracasó y fue derrotado en Jenin y su campamento de refugiados, aseguró Haniyeh en un comunicado.

Durante dos días de ofensiva castrense 12 palestinos murieron, cinco de ellos menores de edad, y más de 140 resultaron heridos. También perdió la vida un militar de las FDI.

A ello se suman importantes pérdidas económicas y daños a numerosas infraestructuras tanto en Jenin como en su campamento, con una población de 11 mil habitantes que viven en un área de apenas medio kilómetro cuadrado.

La Media Luna Roja palestina denunció ayer que más de tres mil ciudadanos fueron expulsados de sus hogares en el campamento de refugiados como consecuencia de los ataques israelíes. La situación es muy difícil en esa localidad, las personas necesitan agua, alimentos y medicinas, señaló la institución en un comunicado.

Según la agencia de noticias Safa, los uniformados obligaron a 500 familias a evacuar sus viviendas, muchas de las cuales fueron usadas como cuarteles temporales del Ejército.

Televisoras regionales mostraron imágenes de cientos de personas, en su mayoría mujeres y niños, mientras salían del lugar rodeadas por soldados y vehículos blindados.

Los hombres fueron obligados a abandonar el campamento con los brazos en alto. En otro vídeo se observa tres cadáveres de jóvenes cubiertos de sangre en una calle.

También se ven numerosas vías destrozadas por las excavadoras israelíes, una de las cuales embistió a un grupo de palestinos que se encontraban frente al hospital de la ciudad.

Apoyados por unos mil soldados y 150 vehículos blindados, las FDI comenzó el lunes la mayor operación militar en Cisjordania en los últimos años con el argumento de destruir a “un nido de terroristas”, como califican a los milicianos palestinos.

Tanto el Gobierno como los partidos palestinos condenaron la nueva ofensiva, que calificaron de crimen de guerra.

Nuestro pueblo no se arrodillará, no se rendirá, no levantará la bandera blanca y permanecerá firme en su tierra frente a esta brutal agresión, hasta que la ocupación sea derrotada y se logre la libertad, aseguró el vocero de la presidencia, Nabil Abu Rudeina.