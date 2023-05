Aniversario 128 de la caída de José Martí

En la oratoria de nuestros tiempos se invocan con frecuencia las raíces históricas de la nación, a partir de bastas razones para potenciar acontecimientos o figuras de trascendencia social y es un fundamento lógico. Sucede que, parafraseando a Fidel, al conocer la vida de los que forjaron el camino, nos permite comprender mejor nuestra realidad.

No existe suficiente espacio de texto ni siquiera para tratar en esencia la obra descomunal de nuestro Héroe Nacional José Martí, el más universal de los cubanos, quienes le distinguen por sus saberes, genialidad de su pensamiento abarcador y su excepcional patriotismo.

Al referirse a Martí, Fidel decía que a él debía sus sentimientos patrióticos y el concepto profundo de que Patria es Humanidad. “La audacia, la belleza, el valor y la ética de su pensamiento me ayudaron a convertirme en lo que creo que soy: un revolucionario”. Nada más elocuente.

Y es que para José Martí no había nada más importante que la patria, porque ésta según decía “…necesita sacrificios. Es ara y no pedestal. Se le sirve, pero no se le toma para servirse de ella”. Por eso hoy a 128 años de su caída, junto al homenaje acostumbrado de los cubanos, nos corresponde la reflexión oportuna, el pensamiento centrado en lo que fuimos y en las conquistas logradas para el bien de todos.

Los nativos de este archipiélago transitan por circunstancias difíciles, sobre todo por la crisis económica provocada por el imperio, momento justo para demostrar en nuestro actuar cotidiano los valores heredados de Martí y de su mejor discípulo, Fidel, “, porque la patria se levanta sobre los hombros unidos de todos sus hijos”.

Apelar al pensamiento martiano es imprescindible en la vida de los cubanos, no como si fuéramos escolares para conocer la historia del país, sino para su aprehensión y práctica en nuestro actuar, porque ante tantos problemas por resolver no podemos permitirnos “, ni una hora de descanso en la tarea de fomentar a la patria”.

Y qué es la Patria, sino una gran familia que nos vio nacer y donde se forjaron sentimientos, costumbres, aprendimos a reconocernos como seres humanos y a cultivar valores de generación en generación. Ante la patria amenazada y agredida muchos de sus hijos entregaron sus vidas a lo largo de la historia, al igual que hoy la inmensa mayoría entrega todas sus fuerzas para curar sus heridas y levantarla victoriosa.

Es tiempo de unirse en marcha unida y amar, tal y como aprendimos de Martí y Fidel. Solo así podremos avanzar y aquellos otros enfermos de odio que pretenden destruirnos “. Son solo indignos de lástima, siembran traición, incendio y muerte por odio a la prosperidad ajena”. Así dijo Martí, como también: “… las piedras del odio, a poco de estar al sol, hieden y se desmorona, como masa de fango…”.

A este pueblo le acompaña el orgullo de tener en su gloriosa historia a ese gran hombre universal, al que hoy ratificamos la voluntad de continuar honrando a la Patria, ya que es “una manera de pelear por ella” y de seguro se vencerá porque lo que nace del fuego patriótico, perdura.