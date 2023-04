Un Septeto de Santiago, de Cuba, para el mundo (+ Video)

Por: Thalía Fuentes Puebla, Carlos Pendás

Desde hace varios días corría el rumor: están en La Habana; tocarán el jueves en la Casa de la Música de Miramar. Se acerca las cinco de la tarde de ese día y comienzan a entrar las personas en el Centro Cultural de la Egrem, como aquel que busca entre la multitud un sorbo de aire fresco.

Aunque son de Cuba, del otro extremo del país, no siempre se tiene el lujo de presenciarlos en vivo, y el público lo sabe. No quieren dejar pasar una oportunidad que se les pone en bandeja de plata, porque aunque la música del Septeto Santiaguero está disponible para sus oyentes— incluso los discos No quiero llanto. Tributo a los compadres (2015) y A mi qué. Tributo a los clásicos cubanos (2018), ambos ganadores del Grammy Latino — no es lo es mismo que escucharlos en vivo, disfrutar de esa energía que proyectan en el escenario, bailar hasta el cansancio, sudar, cantar y pedir más música.

Se escucha la guitarra, el tres….El ritmo se adueña del escenario y poco a poco se va colando en el cuerpo. El Septeto Santiaguero es de Santiago, sí, pero también de Cuba, de esta tierra que lleva música en las venas.

***

Septeto Santiaguero. Foto: Pagina web del Septeto

El Septeto Santiaguero, fundado en 1995, es uno de los exponentes más importantes de la música tradicional cubana. Surge como continuidad del conjunto Melodías de ayer y desde ese entonces su premisa ha sido defender a ultranzas el son cubano y colarse en la preferencia del público bailador.

“Gracias a esa herencia hemos sido fieles a la sonoridad de conjunto, aunque seamos un septeto. Hemos tratado de tener una proyección musical diferente, una manera de tratar la música que fue cuestionada incluso en nuestros inicios, porque algunos críticos nos decían que sonábamos a salsa.

“Lo que quisimos fue acercarnos a la música popular bailable, un poco más contemporánea, y no repetir exactamente lo que habíamos escuchado de las versiones de los septetos originales”, explica a Cubadebate Fernando Dewar, director de la agrupación.

Eso los ha hecho crecer, afirma, porque es un reto y un compromiso separarse de lo que hacían la mayoría de alineaciones de ese tipo. Querían hacer música más bailable; quizás algunos temas con un aire más rápido. Si bien no seguir metódicamente lo que se define como música tradicional, sí partir de esas raíces y darle un tratamiento a la propuesta artística un poco más contemporáneo.

“Es muy difícil y a la vez reconfortante hacer música desde una provincia alejada de la capital del país”, responde Dewar a la siguiente pregunta, porque hubiese sido más fácil el camino labrado en La Habana; o al menos, un poco más recto.

“Estar en Santiago te da la posibilidad de tener un jurado muy exigente, conocedor de su música. Santiago es la cuna del son, del bolero y la gente es muy desprendida, de las que te dicen las cosas sin darle muchas vueltas. Es difícil hacer música desde Santiago y tener una repercusión nacional e internacional, pero esa ciudad nos da esa fuerza y energía de las que uno se alimenta”.

Según el director, en la forma de concebir la música del Septeto Santiaguero siempre se trata de hacer fusión con otros géneros, incluso, algunos que no están contemplados dentro de la música tradicional. Esas pinceladas permiten que el grupo tenga un mayor reconocimiento dentro de la juventud cubana.

“La música tradicional y los géneros autóctonos de Cuba son la base de la que tenemos que partir y defender siempre. Estudiar los clásicos, aprender como lo hicieron ellos, y luego, pensar en incorporarle otras cosas. Trabajamos en equipo, en grupo. Todas las producciones discográficas o los montajes de los temas son colegiados en el colectivo”.

***

Presentación del disco Y sigo palante del Septeto Santiaguero. Foto: Carlos Pendas/ Cubadebate.

Desde hace par de semanas el Septeto Santiaguero celebra una buena noticia: su último fonograma Y sigo palante, bajo el sello de la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales, Egrem, mezclado y masterizado por el Cerrito Récords y con producción musical de Fernando Dewar, está nominado a los Premios Cubadisco 2023 en la categoría De la Tradición Sonera y Campesina.

En el fonograma se revisitan temas de destacados compositores como Luis Martínez Griñán, Faustino Oramas, Inocencio Heredia, Julio Brito, Antonio Núñez, Rodolfo Cárdenas, José Luis Lozada, Ido Torres, Ignacio Piñeiro, Eduardo Charón, Alain Pérez, Gradelio Pérez, Rudens Matos, Jesús Llanes, Adalberto Álvarez y el propio Fernando Dewar.

En Y sigo palante —disponible en las plataformas digitales —hicieron una mezcla entre el repertorio actual del grupo y canciones más antiguas que no se habían grabado con la técnica con la que se mezcla y se masteriza actualmente: “Sazonando”, “Me voy pa´ Sibanicú”, “Sigo palante”, “Los mangos bajitos”, “Flor de ausencia-Sé muy bien que vendrás”, “Popurrí del Septeto Santiaguero”, “Vamos a bailar”, “Recuerdos del ayer”, “La acupuntura”, “La fiesta de changüí”, “La jelenguera” y “Cuestiones del amor” integran la lista final de canciones de esta propuesta.

Como valor agregado están las voces de Mayito Rivera, José Alberto “El Canario”, Maikel Dinza, David Álvarez, Alain Pérez, Waldo Mendoza, Aramís Galindo, Orestes Kindelán, además de la ejecución de Pancho Amat en el tres, Rubén Leliebre en la flauta, David Suini en la percusión, Joan Casanellas, Rafael Casacó y Marcos A. Castro en las guitarras, Eglis Ochoa en las maracas, Jorge Maturell en el bongó, Richard Ravelo en la güira, Tony Rodón en los coros, y las agrupaciones Changüí de Guantánamo y la Conga de los Hoyos.

Presentación del disco Y sigo palante del Septeto Santiaguero. Foto: Carlos Pendas/ Cubadebate.

***

El Septeto Santiaguero trabaja para su público. Se debe a él. “El éxito de la agrupación radica en la seriedad, en la disciplina y en el estudio. Respetar a aquellos que nos legaron una música maravillosa, aprender como se hizo eso y después, mucho ensayo. Escuchar música y ser cada vez más exigente con lo que uno está haciendo”.

Si bien están conscientes de que es imposible de lograr, la técnica también está en intentar buscar la perfección, y que ese resultado, esas canciones, sean diferente. Que tenga su sello, que el bailador identifique su música. Si existe la clave del éxito, quizás se parezca un poco al Septeto Santiaguero.