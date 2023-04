Responden colectivos obreros al llamado de la Central de Trabajadores de Cuba

El llamado de Ulises Guilarte de Nacimiento, secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba en la convocatoria para la celebración del 1 de Mayo, día internacional de los trabajadores se ha materializado con creces en los colectivos laborales de todo el país.

Esta reportera tuvo recientemente una experiencia que comparto con ustedes en visita a la panadería Segunda del Consejo Popular de Santa Bárbara en Santiago de Cuba, donde laboran dieciséis trabajadores integrados en dos turnos y tienen la responsabilidad de prestar sus servicios a más de 9 mil consumidores, de ellos una cifra importante a través del sistema de pan a domicilio y otros directos en el mostrador.

Yane Gámez González, Alberto Ramos Borrero, y Gerardo Pacheco, Secretaria de la sección sindical, maestro panadero y almacenero, respectivamente resultaron excelentes anfitriones y conocedores de su colectivo.

Manifestaron que en su llamado al 1 de Mayo, día del proletariado mundial el secretario de la CTC nacional se refirió a como las carencias materiales no pueden ser excusa para la falta de sensibilidad, el descuido, el desorden ni el maltrato y es algo que ellos defienden a pesar de que exige un mayor esfuerzo de cada uno, doblar turnos y sobreponerse en gran medida a todas las limitaciones que además de recursos ahora se suma en ocasiones la falta de fluido eléctrico.

Cómo suman ustedes a la Patria Mano y Corazón, les pregunto, sin preámbulo me invitaron a recorrer desde el mostrador hasta el interior de la panadería donde pude observar a los trabajadores empeñados en su quehacer,mientras me comentaban de los esfuerzos que incluyen incluso en coordinación con su dirección la comercialización de producciones alternativas para la comunidad donde está ubicada la panadería Segunda de Santa Bárbara, que en ocasiones ofertan venta de viandas y hortalizas, vinagre, té,las que son recibidas con beneplácito en esa comunidad.

Aquí se pone de manifiesto el enfrentamiento a las carencias y nuestra resistencia eso también lo decía el secretario de la CTC el otro día expresa Alberto el maestro panadero, son algunas soluciones más el esfuerzo permanente por mejorar la calidad que es lo que pide la población.

La joven Yane, representante sindical de los panaderos se refiere en el diálogo a lo complejo que resulta dar respuesta cuando verdaderamente ha faltado una buena cocción, o la harina no es óptima o no llega, porque la población lo que quiere es llevar el pan a su mesa y no siempre depende del esfuerzo del colectivo. Comenta cómo cada turno está atento a las orientaciones relacionadas con la falta de fluido para no preparar la masa o agilizar cada proceso, también como permanencen en sus puestos horas extras consciente de que ese “extra” es necesario.

Alberto el Almacenero más parco en sus palabras me confirma algo que pude corroborar en el recorrido por esta panadería, usted puede estar segura que aquí Manos y Corazón no van a faltar para la patria y el primero de Mayo un turno va para el desfile y el otro queda aquí garantizando la producción para que el pan no falte.