Empresa de Productos Lácteos: Alternativas que vencen obstáculos

Cuando una organización empresarial tiene bien definidos sus objetivos y encausa todas sus acciones hacia una retribución cada vez superior a la economía del país y la satisfacción de las necesidades de sus clientes, con independencia de las carencias de recursos, los resultados no pueden transitar por otro camino que no sea hacia un alcance más halagüeño.

No se trata de triunfalismo, ni de una consideración prematura, en circunstancias de tantas carencias, sucede que la Empresa de Productos Lácteos de Santiago de Cuba, ubicada en Avenida de Garzón N. 54, entre Pizarro y Hernán Cortés, no ha detenido su gestión, a partir de la creatividad y las alternativas en sus diversas producciones. Así se constata en todo cuanto se hace.

Según expresó Eduardo Griñán Caballero, director de la referida entidad, “hemos tenido que crecernos ante los problemas ocasionados, esencialmente por la falta de materias primas importadas, no obstante la entrega normada de leche para los niños de 0 a 6 años se ha garantizado a toda costa, así como el yogurt o la mezcla láctea con soya para las edades comprendidas entre 7 y 13 años.

“Antes contábamos con la leche en polvo, grasa vegetal, estabilizador lácteo, colores y sabores para las variedades de yogurt y helados, pero ya no disponemos con esa importación, producto de todas las trabas del bloqueo. Aun así elaboramos el yogurt natural para los enfermos crónicos, dietas especiales y centros hospitalarios, a partir de la leche fresca que proporciona la Agricultura”.

Al decir del director, también, este año, la entrega ha decrecido por la sequía y no satisface toda la demanda para vender de forma liberada. “Antes la leche en polvo y otros productos imprescindibles se adquirían sin dificultad en el mercado internacional, pero unido a las medidas asfixiantes del imperio, subieron de precio. Lo que podría comprarse cerca y más barato, lo impiden, entonces hay que acudir al mercado europeo con todos los inconvenientes de tiempo y travesía por vía marítima. A pesar de toda esa realidad nos mantenemos emprendiendo nuevas soluciones frente a los obstáculos”.

Griñán Caballero, igualmente, explicó que la empresa opera con pérdidas, fundamentalmente, por la variación de los precios, que son inferiores al costo de producción, “lo primero es garantizar los compromisos con la población sin elevar los importes; por cada litro de leche de soya se pierden 6 pesos, ya que producirla, cuesta once, debido a que el frijol de soya, subió al doble en el mercado internacional, y en la leche descremada también se pierde, mas el principio es no afectar al pueblo. Estos productos al no ser subsidiados, la empresa tiene que buscar otros semejantes de alto valor y vender en algún sector para mitigar el impacto negativo en el resultado financiero. En la venta de helados se ha sido flexible sobre todo en las unidades La Arboleda y El Jardín de las Enramadas”.

Lo cierto es que la Empresa ha ido organizando su funcionamiento, en concordancia con el nuevo escenario, para lograr mayor cantidad de productos y mejorar en lo posible la calidad, a partir además de que en la provincia suban los niveles en la entrega de leche y se pueda elaborar más yogurt, más queso y otras opciones.

“La empresa ha trabajado en la investigación y desarrollo de conjunto con la universidad para elaborar otras variedades como: crema de queso untable, leche de soya concentrada… Existen problemas por las carencias anotadas, pero tampoco han faltado los helados combinados con frutas y soya a los que se les añaden almidón de maíz y harina de arroz, en sustitución del estabilizador lácteo.

“Los cuadros, técnicos, especialistas y trabajadores, en general de nuestra empresa estamos empeñados en continuar elevando los resultados para satisfacer las necesidades de la población y al mismo tiempo lograr un estudio de factibilidad adecuado, de manera que nos permita lograr la inversión extranjera, básicamente en el encadenamiento productivo de suministro de materias primas. Seguiremos elaborando alimentos para el pueblo con alternativas dentro del país, al tiempo de ahorrar importaciones y aplicar el uso de la técnica y la ciencia en la consecución de productos más inocuos y saludables”.

La conclusión es tácita: en la Empresa de Productos Lácteos de Santiago de Cuba prima la unidad, el emprendimiento, la agudeza y la determinación frente a los obstáculos. El fruto es positivo y se empinan por más, y es que el bloqueo no podrá acabar jamás con los cubanos.

LA EMPRESA CUENTA EN LA PROVINCIA CON 5 FÁBRICAS DE HELADO Y 3 PASTEURIZADORAS, Y ENTRE SUS LÍNEAS DE PRODUCCIÓN ESTÁN:

YOGURT DE SOYA

LECHE DE SOYA FLUIDA

LECHE DE SOYA CONCENTRADA

QUESO BLANCO

QUESO FUNDIDO

CREMA UNTABLE DE SOYA

PASTA UNTABLE DE QUESO

MEZCLA PARA DESAYUNO

REFRESCO INSTANTANEO

REFRESCO CONCENTRADO

HELADOS (LECHE, CREMA, SOYA Y SORBETE)

NATILLAS