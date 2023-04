Avispas triunfaron en primera sub-serie

Las Avispas de Santiago de Cuba cerraron este sábado su compromiso bilateral con los Cazadores de Artemisa y con triunfo de 12 carreras por 7 se anexaron la sub-serie por tres victorias a dos para así coronar triunfalmente su primer enfrentamiento bilateral en el marco de la recién iniciada 62 Serie Nacional de Béisbol.

El equipo indómito se apoyó sobre todo en una ofensiva que sumó once indiscutibles pues su picheo pasó sus apuros al fallar su abridor Osvaldo Acuña, quien no sacó outs y admitió dos anotaciones limpias y luego vino la actuación de los relevistas que estuvo lejos de ser hermética pues cargó con otras cinco carreras inmaculadas, saldo que no tuvo consecuencias negativas gracias al gasto en el ataque. A la defensa Santiago de Cuba cometió par de pifias.

Resultó ganador del choque el relevista Yoandri Montero y con el fracaso cargó el también apagafuegos Reynaldo Fiandor.

En el choque botaron la pelota Dayán García por los perdedores así como Francisco Martínez, Yoelkis Guibert y Osday Silva por los vencedores. Los hombres que más activos estuvieron en el ataque fueron Yoan Moreno por los vencidos con balance de 4-3, un doblete, dos anotadas y una propulsada y por los vencedores Dasiel Sevila con saldo de 4-3, dos anotadas y cuatro empujadas.

Los demás resultados de la fecha fueron estos:

Los Tigres de Ciego de Ávila sometieron a los Leones de Industriales 6 carreras por 3 pero acabaron cediendo en la porfía 2-3; el equipo Azucareros logró estrecha victoria de 3 anotaciones por 2 frente a los Elefantes y se anexó la sub-serie 4-1; por su parte los Toros de Camagüey castigaron duramente a los Gallos espirituanos al imponerse con pizarra de 16 x 5 y los aventajaron en la pulseada 3-2.

Los Leñadores de Las Tunas doblegaron a los Piratas de La Isla con marcador de 8 rayitas por 4 y se anexaron la sub-serie 3-2; los Cachorros de Holguín hicieron morder el polvo de la derrota a los Huracanes de Mayabeque 7 x 3 pero cayeron en el enfrentamiento bilateral 3-2; los Cocodrilos de Matanzas volvieron a golpear a los Alazanes de Granma, esta vez 9 por 4 y de esta forma celebraron el triunfo en el duelo bilateral 3-2; finalmente los Indios de Guantánamo dispusieron de los Vegueros de Pinar del Río por estrecha diferencia de 5 carreras por 4 pero ya de antemano habían perdido el compromiso pues habían caído tres veces ante los visitantes.

Repasemos ahora los jonroneros de la fecha:

La pusieron a volar Osvaldo Vázquez (CAV), Dayron Blanco (Industriales), Francisco Martínez (Santiago de Cuba), Yoelkis Guibert (Santiago de Cuba ), Osday Silva (Santiago de Cuba), Dayán García (Artemisa), Danel Castro (Las Tunas) – vale señalar que Danel sumó tres nuevos jits y su histórico récord sigue creciendo y ya anda por 2418-: Seguimos con los joroneros de la fecha, Leslie Anderson (Camagüey), Hubert Sánchez (Camagüey), Fréderich Cepeda (Sancti Spíritus) sus números 340 y 341 en series nacionales, y Yunier Mendoza (Sancti Spíritus).

Después de estos resultados la tabla de posiciones presenta a Villa Clara en primer lugar con 4-1, a continuación un pelotón que acumula 3-2 y está integrado por Industriales, Matanzas, Camagüey, Las Tunas, Santiago de Cuba, Guantánamo y Mayabeque; le sigue otro grupo de equipos que tienen 2-3 son ellos Artemisa, Granma, Holguín, Ciego de Ávila, Sancti Spíritus, Isla de la Juventud y Pinar del Río; finalmente Cienfuegos que presenta balance de 1-4.

Las próximas sub-series serán estas: SSP-IND, CAV-VCL, CFG-CMG, ART-LTU, MTZ-HOL, MAY-GRA, PRI-SCU e IJV-GTM; en todos los casos los segundos como home club.