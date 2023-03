Cuba entrena en Japón para encarar a Australia

El equipo Cuba ya se encuentra en suelo japonés y dedicará la jornada a los entrenamientos previos al decisivo partido de cuartos de final que disputará este miércoles ante Australia en el Tokyo Dome de la capital nipona en busca del pasaporte hacia la fase semifinal del V Clásico Mundial de Béisbol, a efectuarse en la ciudad estadounidense de Miami.

El camagüeyano Yariel Rodríguez es la carta de triunfo de nuestra selección nacional para tratar de colocar al elenco en la ruta de un victoria imprescindible para avanzar al siguiente segmento del certamen. El diestro tendrá ante sí al conjunto de la tierra de los canguros que, pese a llegar con números muy discretos en el orden ofensivo, dígase promedio de bateo de .276, OBP de .376 y OPS de .856; renglones todos en los que cede ante Cuba, pues ha enseñado una gran fuerza al bate ya que acumula 6 bambinazos, uno menos que Korea que es el líder y cuatro más que los conseguidos por nuestro seleccionado, al tiempo que exhibe también mayor cantidad de carreras anotadas (29-25) e impulsadas (29-25)que el conjunto caribeño.

En la propia escena del Tokyo Dome tendrá lugar al día siguiente el otro choque de cuartos de final protagonizado por Italia y Japón.

Ahora pasemos revista a los resultados más notables de la jornada precedente del certamen en los grupos clasificatorios C y D con sede en Phoenix y Miami, respectivamente.

Tres equipos calificados como fuertes pretendientes a la lucha por el cetro se repusieron de tropiezo previo y oxigenaron sus fuerzas para avanzar en la ruta deseada. Estados Unidos apaleó a Canadá 10 x 0 en siete episodios con demoledor ataque de diez incogibles que comprendió dobletes de Nolan Arenado y Paul Goldschmith, triples de Ti Anderson y Cedric Mullins así como estacazos de Mike Trout y Trea Turner.

Puerto Rico suscribió el primer juego perfecto en la historia de esta lid universal al fulminar a Israel 10 x 0 en ocho entradas, apoyado en un cuarteto de lanzadores que encabezó el abridor y ganador José De León y en furioso ataque que incluyó biangulares de Javier Báez, Eddie Rosario y Enrique Hernández, así como triples de Enmanuel Rivera y Francisco Lindor.

Por su parte Dominicana hizo la cruz ante Nicaragua con holgada diferencia de 7 carreras por 1.

Así las cosas, el Grupo C aparece encabezado por Estados Unidos 2-1, Canadá, Colombia y México 1-1 y Gran Bretaña 1-2; mientras que el Grupo D lo lidera Venezuela 2-0, Puerto Rico 2-1, Dominicana 1-1, Israel 1-1 y ya eliminado Nicaragua con 0-3.

La cartelera señala para hoy los siguientes duelos:

Grupo C: Nicaragua vs Venezuela e Israel vs Dominicana

Grupo D: Canadá vs Colombia y Gran Bretaña vs México.