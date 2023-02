Hospital Oncológico Conrado Benítez: Ante el bloqueo resiste y vence

Cuando en Cuba se hace alusión al genocida bloqueo imperial no hay quien no experimente sentimientos de indignación y rechazo a una política impuesta al pueblo, durante más de 60 años, por ser soberano en sus decisiones y erigir una obra a partir de su historia, sin intromisiones ajenas.

Foto Autora

El pueblo es víctima de las consecuencias, pero no solo ha sabido resistir, sino que se ha impuesto con sabias alternativas y creatividad. Así se constata a diario en muchos colectivos laborales, entre los cuales se levanta como vivo ejemplo el Hospital Oncológico Conrado Benítez, de Santiago de Cuba.

Este centro hospitalario, enclavado en la Avenida de los Libertadores y el Paseo Martí, se ha impuesto a las carencias de fármacos esenciales para el tratamiento a las enfermedades oncológicas, prueba de voluntad, profesionalidad, humanismo y amor, propio de los cubanos.

Foto Autora

“El año 2022 fue muy difícil para la asistencia médica, sobre todo por la carencia de los citostáticos, 113 renglones de medicamentos en falta, lo que dio lugar a que muchos pacientes no recibieran el tratamiento, según el protocolo y eso exigió de nosotros un trabajo más grande, al tener que hacer cambios de esquemas, sin violar lo establecido”, explicó la Especialista de 1er Grado en Oncología, Lucy Naranjo Payás, subdirectora de Asistencia Médica de este importante centro.

Al decir de la doctora, entre los pacientes más afectados estaban los de cáncer de mamá. ”La ciclofosfamida es un medicamento en falta nacional, de ahí que cambiamos el procedimiento con radioterapia. Entonces tuvimos otro problema: la lista de espera de los pacientes para recibir esa asistencia se prolongó debido a las serias afectaciones del fluido eléctrico. Muchos pacientes no pudieron recibir ese servicio en el momento indicado, porque, además, el Grupo electrógeno del Hospital no tiene la capacidad para asumir la carga de esos equipos. No obstante, los médicos y todo el personal necesario acordamos trabajar 24 horas.

Foto Autora

“Otros pacientes afectados son los que padecen de cáncer de tiroides, ya que desde marzo de 2022 no se reciben las hormonas tiroideas y desde septiembre no entra el yodo 131. Tampoco tenemos el tecnecio, reactivo para la realización de las gammagrafías oseas. A todo esto se suman la falta de insumos y algunos anestésicos, pero mantenemos las gestiones con los provedores y suministradores, y no se han detenido las operaciones, ni ninguna actividad asistencial, ni el tratamiento de ‘quimio’, ni radioterapia.

“Nos hemos impuesto a las dificultades para elevar la la asistencia médica y todo cuanto contribuya a la calidad de vida de los pacientes. Es este nuestro mayor saludo al aniversario 70 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes”.

Ese sentido de pertenencia, el altruismo, la unidad y la voluntad de vencer las dificultades, caracterizan la heroicidad de los cubanos que se empinan a diario. Así lo prueban los 606 trabajadores del Hospital Oncológico Conrado Benítez, de Santiago de Cuba, que se encuentra entre los centros de la Salud, en actual proceso de ser aprobado con la elevada condición de Colectivo Moral.

El bloqueo ocasiona serias afectaciones al país, sobre todo ejemplos como este que daña la vida del ser humano, sin mencionar la extensa lista en disímiles esferas de la sociedad. A todo causa graves perjuicios, pero los cubanos buscan alternativas, se crecen y no se rinden.