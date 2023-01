Estrenan video clip “No hacen falta alas”, de varios artistas cubanos

El video clip “No hacen falta alas”, de varios artistas cubanos, se estrenó la vispera en la plataforma Youtube. Filmado en el barrio de Los Sitios, en el municipio Centro Habana, justo en la localidad donde se desarrolla el Proyecto Sociocultural Comunitario “Quisicuaba”, el video agrupa varios cantautores como Augusto Blanca, Eduardo Sosa, Annie Garcés, Tony Ávila, Israel Rojas, Ariel Barreiro, Marta Campos, Raúl Torres, Zule Guerra, Annalie López y Kiki Corona.

El clip sobre este tema musical, de la autoría de Silvio Rodríguez, contó con la dirección de Alejandro Pérez, la edición de José Lemuell, la producción de 14 Films, la producción musical y flauta de Orlando Valle “Maraca” y el arreglo coral y voces solistas de Beatriz Corona.

Letra de la canción

No hacen falta alas

Para hacer un sueño

Basta con las manos

Basta con el pecho

Basta con las piernas

Y con el empeño

No hacen falta alas

Para ser más bellos

Basta el buen sentido

Del amor inmenso

No hacen falta alas

Para alzar el vuelo

Si

Recojo fondos para pobres de amistad y de sonrisa

Recojo cuanto haya de bien en lo que esconde tu camisa

Acepto cuanto pueda ser útil al coro que compongo

Siempre que quieras compartir un sueño ancho, largo y hondo

Oh

Recojo el hielo a la deriva de los poros congelados

Luego con buena voluntad y mucha miel haré un helado

No le daré, no le daré al mentiroso y al cobarde

Repartiré, repartiré sólo al que ama y al que arde

Oh

No hacen falta alas

Para hacer un sueño

Basta con las manos

Basta con el pecho

Basta con las piernas

Y con el empeño

No hacen falta alas

Para ser más bellos

Basta el buen sentido

Del amor inmenso

No hacen falta alas

Para alzar el vuelo

Recojo fondos para pobres de amistad y de sonrisa

Recojo cuanto haya de bien en lo que esconde tu camisa

Acepto cuanto pueda ser útil al coro que compongo

Siempre que quieras compartir un sueño ancho, largo y hondo

Oh

Recojo el hielo a la deriva de los poros congelados

Luego con buena voluntad y mucha miel haré un helado

No le daré, no le daré al mentiroso y al cobarde

Repartiré, repartiré sólo al que ama y al que arde

Oh

Vengan los buenos a comer de este helado gigante

En video, No hacen falta alas