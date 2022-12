Indígenas de Ecuador preocupados por incumplimientos del Gobierno

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) manifestó preocupación por el incumplimiento de los acuerdos pactados con el gobierno, mientras sus comunidades enfrentan hoy una situación difícil en áreas como la salud.

Para la vicepresidenta de la organización, Zenaida Yasacama, no existe voluntad política del Ejecutivo del presidente Guillermo Lasso de implementar lo negociado en las mesas de diálogos instauradas luego del paro del mes de junio.

Son acuerdos en beneficio de la ciudadanía ecuatoriana que el gobierno olvida y así perjudica a la población en esferas como la salud, manifestó Yasacama en declaraciones a la prensa en la provincia de Pastaza, en la región amazónica.

En ese sentido, denunció la falta de atención médica en las comunidades originarias de esa zona, donde aseveró “no hay especialistas, no hay medicinas, no hay equipamiento, no hay ambulancias”.

Por más de 50 años se extrae petróleo y los pueblos indígenas seguimos siendo los más desatendidos en salud, educación, infraestructura vial, servicios, recriminó la dirigente de la Conaie. Esa agrupación, la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras y el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas del Ecuador lideraron las protestas que durante 18 días paralizaron al país en junio de 2022.

Quito fue el epicentro de las manifestaciones por la rebaja de los precios de los combustibles, el cese de las privatizaciones y la minería ilegal, la seguridad ciudadana y la autonomía de los territorios indígenas, derechos laborales y moratoria bancaria, entre otras medidas.

Luego de las protestas, las tres organizaciones se sentaron a la mesa de negociaciones durante 90 días con el Ejecutivo y lograron avances en temáticas como salud, educación intercultural bilingüe, medioambiente, explotación petrolera y agricultura.

Sin embargo, reclaman que esos logros se mantienen en promesas y en febrero evaluarán la respuesta en caso de que el Gobierno se mantenga sin llevar a la práctica lo acordado.

