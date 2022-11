Participa Díaz-Canel en plenaria nacional de la ganadería bovina

La capacidad del sector pecuario cubano para recuperarse pese al deterioro de los últimos años, ocupó la plenaria nacional de la ganadería bovina, en cuya última sesión los mejores vaqueros del país estuvieron acompañados por el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Fue un encuentro con la élite de ese sector, tanto estatal como no estatal, por lo que se intercambiaron las mejores experiencias, todas proclives a ser replicadas en cada lugar según sus peculiaridades, más ahora, cuando el camino está allanado para el despegue del ramo a partir de una serie de medidas que desde los últimos años han ido aliviando todas las trabas que pesan sobre la producción de leche y carne.

En las jornadas del encuentro, de varios días, también se abordaron los problemas que aún pesan sobre el sector, ahora mayormente de carácter subjetivo, incluyendo la vocación y capacitación, entre otros lastres que fueron abordados por el viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca.

Las dificultades y problemáticas en el ramo del ganado mayor fueron planteados desde la base. El encuentro nacional resultó en una síntesis de los debates que se realizaron en las bases productivas y en los que participaron más de 6 000 productores y directivos empresariales y estatales.

La convocatoria, que inicialmente se concretó en 138 plenarias municipales y provinciales, constituyó una respuesta a indicaciones del Primer Secretario del Comité Central del Partido y a un acuerdo de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que promovieron los intercambios ante la situación tan compleja que presenta la ganadería bovina.

Esta plenaria, recordaba a propósito el presidente de la República, da continuidad a otras que se han hecho como parte de las políticas para el fortalecimiento de la agricultura y que han permitido adoptar un grupo de medidas para favorecer estos procesos productivos, decisiones -expresó- que al mismo tiempo las han propuesto los propios productores. Ustedes -les dijo Díaz-Canel- son los que ha definido los problemas y también sus soluciones.

El Primer Secretario, acotó, no obstante, que las muchas medidas adoptadas para favorecer la producción agropecuaria aún no son conocidas por bastantes productores, una deficiencia que recae sobre las empresas, que no han sido capaces de divulgar y explicar las decisiones y su alcance.

El Jefe de Estado recabó así incrementar el extensionismo agropecuario, empezando con los funcionarios y directivos de las empresas municipales, que tienen que ir para el campo a hablar con los productores, porque estos son el principal actor de la ganadería, sin ellos no hay ni leche ni carne, sentenció el mandatario coincidiendo con una certeza que fue repetida una y otra vez durante los intercambios.

Díaz-Canel ponderó las experiencias de los mejores productores reunidos en la plenaria nacional, tras señalar que la ganadería bovina cubana tiene una gran historia y capacidad para recuperarse, en primer lugar,con las enseñanzas y prácticas del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, que fue el impulsor del desarrollo ganadero y su genética desde los primeros años del triunfo.

Recordó que el líder histórico de la Revolución dedicó la última etapa de su vida a estudiar y dar respuesta al problema de la alimentación animal, un hacer científico que resultó en el desarrollo de las plantas proteicas e innovaciones vinculadas a estas.

En Cuba hay suficiente conocimiento y capacidad para retomar los niveles de producción de carne y leche vacuna, agregó, refiriéndose también al trabajo del Comandante de la Revolución Guillermo García Frías, que estuvo junto a él en el intercambio y conversó por casi dos horas con los ganaderos sobre historia y ganadería.

En el encuentro participaron los titulares de las carteras de Agricultura, Ydael Pérez Brito, e Industria Alimentaria, Manuel Santiago Sobrino Martínez, entre otros dirigentes.

Durante las conclusiones de la plenaria, el presidente de la República compartió un grupo de indicaciones para la recuperación de este sector, al mismo tiempo que expresó la transcendencia del intercambio, donde primó, dijo,

mucha sabiduría, mucha sinceridad y mucho compromiso. Si trabajamos así .les expresó. en un tiempo prudencial lograremos resultados, mejoraremos las luces del programa ganadero.

De pastos y potreros:

. El 10,8 por ciento de la tenencia de ganado vacuno se concentra en el sector estatal; el resto está en las formas de gestión no estatal. . El 80 por ciento de la masa bovina del país es propiedad de productores individuales. Son 142 733 tenentes dispersos por todo el país. . El rebaño vacuno ha tenido una tendencia desfavorable, fundamentalmente por la alta mortalidad, el hurto y sacrificio ilegal, los bajos niveles de natalidad y el descontrol de la masa. . Masa bovina nacional: 3 645 000 cabezas; el 65,6 por ciento son hembras.

Por: René Tamayo

Autor