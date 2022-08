Santiago de Cuba: La Unión Eléctrica informa

En el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas de día. La máxima afectación en la noche a nivel nacional fue de 1068 MW a las 20:40 horas. El servicio se mantuvo afectado durante toda la madrugada de hoy.

En nuestra provincia, Santiago de Cuba, en la mañana de ayer alcanzamos una afectación de 70 MW por déficit de capacidad de generación, afectando en el horario de 8:00 am a 1:00 pm, los siguientes circuitos del Bloque 2, según esquema de rotación:

Circuito 8, 12, 13, 19, 23, 24 y 26 de Stgo.

Songo.

Circuito 4 de Palma

Línea 5975 Baconao

Línea 5390 Sección II Frente.

Línea 5335 Guamá

No fue necesario afectar, por encontrarnos dentro de la carga a retirar del bloque, el Circuito 1+2, 22 y 21. Se restableció el servicio eléctrico, antes de lo programado, en la Línea 5335 de Guamá a las 10:25 am y en la Línea 5975 de Baconao a las 11:30 am.

A las 11:21am tuvimos una avería en el circuito 14, debido al choque de un poste eléctrico; quedando afectada las zonas de: el Modelo, la Caridad, Comercio Militar y Santa Teresa. Se trabajó intensamente, logrando restablecer el servicio en el horario de la noche.

Ya en la tarde, fueron afectados en el horario de 1:00pm a 6:00 pm, los circuitos correspondientes al Bloque 1 según la programación, manteniendo un déficit de capacidad de generación, de 60 MW. No fue necesario afectar, por encontrarnos dentro de la carga a tirar del bloque:

Circuito 20 y 24 de Stgo.

Circuito 1 de Palma

Línea 5330 de Stgo.

Línea 5395 de San Luis.

Línea 5390 Ramal Songo la Maya.

Se afectó el servicio eléctrico de los circuitos 12 y 13, por un disparo automático de frecuencia (DAF) esto ocurre cuando la frecuencia está por debajo de los parámetros establecidos (60Hz), estos circuitos se desconectan del Sistema automáticamente hasta que se estabilice. El servicio de estos circuitos se restableció a las 4:25 pm.

Al finalizar la tarde, fueron afectados todos los circuitos del Bloque 2, alcanzando una afectación de 98 MW, por déficit de capacidad de generación.

La máxima afectación, en la jornada de ayer, en nuestra provincia, fue de 98 MW, con un tiempo máximo de 14:10 horas, durante todo el día.

La Unión Eléctrica pronostica una afectación máxima de 950 MW en el horario diurno.

Se encuentran fuera de servicio por averías las unidades 5, 6, 7 y 8 de la CTE Mariel, la unidad de la CTE Otto Parellada, las unidades 4 y 5 de la CTE Nuevitas, las unidades 1 y 2 de la CTE Felton y la unidad 5 de la CTE Renté. Se mantienen las limitaciones en la generación térmica (433 MW).

En la generación distribuida, están indisponibles por avería 1 064 MW y en mantenimiento 508 MW.

Para el horario pico, se pronostica la entrada de la unidad 5 de la CTE Renté con 85 MW y la utilización de 245 MW en motores diésel.

Con este pronóstico, se estima para el horario pico una disponibilidad de 2210 MW y una demanda máxima de 3080 MW, para un déficit de 870 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 940 MW al pico.

Se implementan todas las medidas de restricción del consumo en el sector estatal.

