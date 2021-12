Otorgan a José María Vitier Premio Nacional de Música 2021

Spread the love

La Habana, 31 dic.— Al pianista, compositor y arreglista cubano José María Vitier (La Habana, 7 de enero de 1954) le fue otorgado hoy el Premio Nacional de Música 2021.

Un comunicado del Instituto Cubano de la Música refiere que el jurado, integrado por Digna Guerra, Joaquín Betancourt, Guido López-Gavilán y Edesio Alejandro, distinguidos con el alto reconocimiento en años anteriores, y la musicóloga Laura Vilar, consideraron de forma unánime que Vitier era merecedor del Premio.

De acuerdo con Vilar, las razones por las que este reconocimiento le fue hecho a José María Vitier tienen como argumento el hecho de ser muy integral, como intérprete y compositor.

“El premio me deja muy agradecido, es algo que me conmueve y que me compromete cada vez más con la música de mi país”, dijo Vitier tras conocer la noticia.

José María Vitier, hijo de los poetas Cintio Vitier y Fina García Marruz, ha grabado más de 30 discos como autor e intérprete, y ha obtenido en dos ocasiones el Gran Premio al mejor disco del año en Cuba.