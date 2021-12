Incendio en Santiago de Cuba no dejó pérdidas de vidas humanas

Spread the love

Santiago de Cuba, 16 dic.— En la mañana de este jueves tuvo lugar un siniestro en San Carlos entre Padre Pico y Corona, Interior #162 de la ciudad de Santiago de Cuba, aunque el fuego se extendió a varias viviendas, no hubo pérdidas de vidas humanas.

Al sitio acudieron el Cuerpo de Bomberos Provincial, la Cruz Roja Cubana, Yudelkis Ortiz Barceló, miembro del Buró provincial del Partido para atender la esfera Político Ideológica y Manuel Falcón Hernández Vicegobernador de Santiago de Cuba.

Una de las moradoras, Amarilis Calzado Cumbia, refirió a Sierra Maestra sus vivencias del incidente:

Estaba trabajando en el Hospital Infantil Sur, cuando regreso a mi casa a las 7 a.m, que aún no había empezado nada. Luego voy a hacer los mandados, y alguien me advierte de un humo. Retorno por esta razón, lo veo en persona, y entro corriendo aunque mi hermano empieza a gritar que no lo haga… La candela estaba cogiendo las paredes de mi casa, que colinda con la vivienda donde el fuego ya había llegado. Lo único que pude agarrar fue mi bolso con la tablet y mis documentos. Lo perdí todo. Lo que tengo es mi vida y mi trabajo, para volver a empezar”.

Alicia Oliver Duany, vecina del #160: “Me levanté a las 7:30 a.m. Escucho a la vecina gritando que había fuego. Cuando miro hacia el fondo veo humo; me pongo otra ropa inmediatamente, y decido ayudar echando agua al muro fronterizo de mi casa. Cuando llega el Comando 1 y la Policía, presté mi vivienda para que este personal entrara y actuara con el objetivo de sofocar el siniestro”.

Aris Arias Batalla, Jefe de Operaciones de la filial de la Cruz Roja Cubana en Santiago puntualizó: “Cuando alertaron del incendio se procedió con los Comandos 1 y 4 de Santiago a dirigirse al lugar, de conjunto con el SIUM, Aguas Santiago, la Empresa Eléctrica, el Minint, y personal médico del Policlínico Camilo Torres.

“Al llegar se accionó en la extinción de las llamas, y nos percatamos que habían un total de 7 viviendas afectadas, en las cuales convivían un aproximado de 25 personas.

“Luego de la extinción, procedimos a retirar los escombros para verificar si había alguna llama debajo de las construcciones. Y por fortuna todo estaba controlado”.

Tras la extinción de las llamas, se evalúan el nivel de afectación, para la toma de decisiones con el propósito de ayudar a los damnificados. En las próximas horas se profundizará acerca de las causas que originaron el accidente.