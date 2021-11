Margiola Sánchez del campo tiene presente impronta de Fidel en las mujeres cubanas

Spread the love













Santiago de Cuba, 22 nov.— Margiola no olvida en víspera del 20 aniversario de la FMC en 1980 las palabras de Vilma dedicadas a Fidel: “Gracias Fidel por tu trabajo incansable por el ejemplo que has dado en tus hazañas, por lo que has logrado y aportado para el futuro de la Revolución y el Socialismo, presente hoy más que nunca”.

La directora del Memorial Vilma Espín dice que hablar de Fidel es hablar del hombre que hizo todo por redimirnos, el hombre que lo caracterizó un profundo sentimiento de amor, de respeto y confianza en la mujer, en la capacidad que teníamos de emprender difíciles tareas, innumerables hazañas superando dificultades, crecernos en el plano familiar, en lo social y económico y esa confianza que siempre tuvo en las mujeres es lo que ha hecho que también constituya nuestro ícono y ejemplo.

El amor que Fidel profesó a las mujeres que participaron en las luchas por la independencia, a esas féminas que se fueron a la manigua con sus esposos e hijos y que allí demostraron el amor a la patria, distinguió el pensamiento del líder hacia las féminas.

Y precisamente ese amor y respeto que tenía Fidel por las mujeres permitió que en el asalto al cuartel Moncada, permitiera la participación de dos mujeres que constituyeron ejemplo para las cubanas. Igual por la confianza demostrada a las mujeres en la Sierra Maestra, la creación del pelotón Las Marianas en septiembre de 1958 destacando y distinguiendo el papel de las féminas.

En cada momento de la vida recuerda Margiola, Fidel tuvo esa gran confianza y ese respeto por las mujeres. También estuvo en la constitución de la FMC en 1960 junto a Vilma, y a partir de ahí participó en siete congresos de la organización, en plenarias e innumerables encuentros.

Fidel Castro enalteció el papel de las mujeres en la sociedad, esa visión hizo que amara y compartiera con las mujeres desde diferentes sectores, las campesinas, obreras, féminas de la cultura, atletas, educadoras, las científicas, médicas, en fin con todas.

Hoy las mujeres estamos en la primera trinchera de combate como quería Fidel, en los aportes a la ciencia y es nuestra respuesta a Fidel. Ahí están las enseñanzas de Fidel, de Vilma para poder decir que somos Fidel y que somos Vilma.