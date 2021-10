De Corazón: Una red para donar e intercambiar medicamentos en Cuba

Spread the love













Santiago de Cuba, 19 oct.— La pandemia ha traído mucho dolor a las familias del mundo, pero siempre de los momentos difíciles emerge lo mejor del ser humano. Una iniciativa de estudiantes universitarios en Santiago de Cuba así lo demuestra. De Corazón nombraron a la red para el intercambio y la donación de medicamentos que surgió en esta ciudad el 18 de agosto de 2021 pero que se ha extendido espontáneamente por todas las provincias del país en menos de dos meses.

El sitio web de Tele Turquino quiso conversar en exclusiva con Grettel Gómez González, Coordinadora de la Red en el país y estudiante de 3er año de la Licenciatura de Relaciones Internacionales del Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa García.

¿Cómo surgió la idea?

Todo empezó por un estado que compartí en WhatsApp en el que se decía que en caso de solicitar un medicamento en Pinar del Río podía llamar a un x número. Yo comentaba en esa publicación lo noble que me parecía ese gesto y la necesidad de duplicar esas acciones en todo el país.

Margarita, una amiga que estudia en 5to año de Medicina de la Universidad de Ciencias Médicas, me respondió al estado. ¿Y por qué no lo hacemos nosotros mismos?. Por eso siempre reitero que la iniciativa no fue solo mía. Sin esa conversación tal vez no hubiera surgido el proyecto y sin ella y sin el resto de los administradores y los miembros de los grupos fuera imposible contar hoy del impacto social que ha tenido el grupo.

Asumimos el nombre por #De Corazón debido al llamado que hiciese el Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba y Presidente del Consejo de Estado y de Ministros Miguel Díaz-Canel Bermúdez, de “Ponerle Corazón a Cuba” y porque completaba la frase común: donar “de corazón”, ayudar “de corazón”.

¿Quiénes integran el proyecto?

#De Corazón lo puede integrar cualquier persona con acceso a Whatsapp pues nuestros grupos funcionan de forma digital, aunque en la práctica hemos visto que lo integran muchas más personas porque los miembros piden o donan medicamentos de sus vecinos, amigos o colegas que no forman parte de esa popular red social. Whatsapp nos permite estar conectados a pesar de las distancias físicas.

Contamos actualmente con más de 8 500 miembros habitantes de 28 municipios del país incluidas todas las cabeceras provinciales del país y del municipio especial de la Isla de la Juventud. También tenemos cuentas en Facebook, Telegram y Twitter.

¿Cuáles son los objetivos de #De Corazón?

Nuestra misión principal es donar e intercambiar medicamentos entre los miembros de los grupos. Existen dos vías fundamentales concebidas para ello: la donación directa entre los miembros de los grupos y las donaciones, que obtenidas por diversas fuentes (cooperación internacional o donación de los integrantes), que gestionan y entregan los administradores a los miembros de la Red. El 9 de octubre de este año recibimos en la sede santiaguera de la iniciativa, la casa de la Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba, la primera donación extranjera de una caja con 15 tipos de medicamentos. La ayuda solidaria vino de manos del italiano Michelle Curto y su proyecto Poniéndole Corazón a Cuba. Ellos trajeron los demandados antibióticos y pedidos especiales como pilas de aparatos auditivos para niños y medicamentos para el cáncer de próstata.

El segundo objetivo es la promoción de la Medicina Natural Tradicional. El avance de la industria farmacéutica ha desplazado en gran medida del conocimiento popular, la utilización de determinadas plantas que por sus propiedades contribuyen a sanar o aliviar un conjunto de enfermedades. Es por ello que la red se propone, con el apoyo de estudiantes de la carrera de Medicina, divulgar a través de sus espacios las utilidades de las plantas medicinales cubanas.

El tercer objetivo de #De Corazón es promocionar los servicios de las farmacias. No es menester de la red sustituir la labor de estos centros, sino complementarlos. Para ello, son publicados los teléfonos y direcciones de las farmacias existentes en el municipio en cuestión. Además es importante destacar el papel de los miembros del grupo, que contribuyen a localizar los medicamentos en existencia de las farmacias. Aún es un propósito lograr la comunicación e incluso retroalimentación entre los organismos encargados de abastecer y distribuir en farmacias y #De Corazón.

El cuarto y quinto objetivo son transversales a los tres primeros. La labor del grupo aspira a servir de estímulo para gradualmente disminuir la especulación de medicamentos en Cuba. Si una cantidad considerable de personas logra identificar a #De Corazón como un espacio donde puede adquirir gratuitamente medicamentos (incluidos de primera necesidad) e insumos médicos, la demanda de fármacos al reducirse provocará, a priori, el descenso de los precios especulativos.

En aras de lograr este objetivo, la Red contiene la campaña de antiespeculación de medicamentos que lleva como slogan y hashtag -por elección popular a través de una encuesta de Telegram- Y si fuera tú #DonaNoVendas .

La Red #De Corazón es de principio y en esencia un proyecto altruista donde el humanismo y la solidaridad son los móviles para su desarrollo. Por tanto, el grupo busca también el rescate de valores filantrópicos.

¿Cómo funciona la red?

Para cumplir todos los propósitos explicados anteriormente, los 50 administradores de la red se encargan de supervisar cada uno de los 46 grupos de WhatsApp en aras de lograr que se sigan las normas de publicación y principios del grupo. Los administradores en su mayoría son estudiantes y jóvenes trabajadores de diferentes sectores incluidos doctores y trabajadores por cuenta propia. Son los encargados además de tabular los medicamentos más solicitados así como de divulgar la información entre los grupos de un mismo municipio.

Es difícil determinar la cantidad específica de donaciones realizadas a través de la Red, pues la concreción de muchas de estas se realizan al privado. Sin embargo, constantemente miembros del grupo publican mensajes en agradecimiento a la persona que le donó, iniciativa que también propiciamos para estimular a los donantes. Según consta en registros se han realizado más de doscientas donaciones del grupo a los miembros.

Las colectas masivas mensuales son uno de los principales mecanismos de la Red para la obtención de medicamentos, aunque ante la imposibilidad de asistir a estas actividades, se han concebido otras vías para la donación como son: ir directamente a la casa almacén o recoger los medicamentos a casa de los donantes. Todos los medicamentos recolectados se guardan en una o varias (depende la situación de la provincia) casa de almacén, que debe ser convenientemente en un lugar céntrico.

Para recoger un medicamento solicitado se debe presentar tarjetón, historia clínica, método y carné de identidad (CI) del beneficiario así como el CI de la persona que recoge la entrega. Estos datos constan en un registro que han elaborado los administradores. De esta forma, puede garantizarse una distribución más justa y contribuir a evitar el acaparamiento y la posible reventa de los medicamentos.

¿Cuáles son las proyecciones del grupo?

La Red #De Corazón es aún un proyecto joven con muchas aspiraciones y voluntad para fortalecer y ampliar su radio de acción y mecanismos de trabajo. Por lo pronto se propone entre sus proyecciones llegar a cada municipio de Cuba, servir de plataforma para otros tipos de donaciones, ampliar sus vínculos con organizaciones políticas, estudiantiles y de masas, así como ampliar sus relaciones con proyectos solidarios desde otras latitudes.