Parte de cierre del día 13 de marzo a las 12 de la noche

Spread the love













Al cierre del día de ayer, 13 de marzo, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 25 mil 247 pacientes, sospechosos 4 mil 453, en vigilancia 16 mil 503 y confirmados activos 4 mil 291.

Para COVID-19 se estudiaron 19 mil 310 muestras, resultando 914 muestras positivas. El país acumula dos millones 649 mil 946 muestras realizadas y 61 mil 472 positivas.

Del total de casos (914): 891 fueron contactos de casos confirmados; 5 con fuente de infección en el extranjero y 18 sin fuente de infección precisada.

De los 914 diagnosticados, fueron del sexo femenino 501 y del sexo masculino 413. El 40,5% (370) de los 914 casos positivos fueron asintomáticos, acumulándose 32 mil 553 que representa el 53% de los confirmados hasta la fecha.

Los 914 casos diagnosticados pertenecen a los grupos de edad: menores de 20 años (141), de 20 a 39 años (309), de 40 a 59 años (327) y de 60 y más (137).

Distribución por provincias y municipios de los casos confirmados:

Pinar del Río: 41 casos

Consolación del Sur:2 (contactos de casos confirmados).

Guane:1 (contacto de caso confirmado).

La Palma:1 (contacto de caso confirmado).

Los Palacios:1 (contacto de caso confirmado).

Minas de Matahambre:3 (contactos de casos confirmados).

Pinar del Río:19 (contactos de casos confirmados).

San Juan y Martínez:2 (contactos de casos confirmados).

San Luis: 6 (contactos de casos confirmados).

Sandino:5 (contactos de casos confirmados).

Viñales:1 (sin fuente de infección precisada).

Artemisa: 43 casos

Artemisa: 4 (contactos de casos confirmados).

Bahía Honda: 1 (contacto de caso confirmado).

Caimito:3 (contactos de casos confirmados).

Candelaria:4 (contactos de casos confirmados).

Guanajay:16 (contactos de casos confirmados).

Mariel: 10 (contactos de casos confirmados).

San Antonio de Los Baños: 4 (3 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

San Cristóbal:1 (contacto de caso confirmado).

La Habana: 523 casos

Diez de Octubre: 68 (67 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Arroyo Naranjo: 45 (contactos de casos confirmados).

Boyeros:40 (contactos de casos confirmados).

Centro Habana:25 (24 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Cerro: 21 (contactos de casos confirmados).

Cotorro:25 (contactos de casos confirmados).

Guanabacoa: 33 (contactos de casos confirmados).

Habana del Este: 62 (61 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Habana Vieja:30 (contactos de casos confirmados).

La Lisa:22 (contactos de casos confirmados).

Marianao: 30 (contactos de casos confirmados).

Plaza de la Revolución:18 (17 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Playa:19 (contactos de casos confirmados).

Regla:11 (contactos de casos confirmados).

San Miguel del Padrón:74 (contactos de casos confirmados).

Mayabeque: 23 casos

Batabanó: 2 (contactos de casos confirmados).

Bejucal:3 (contactos de casos confirmados).

Güines: 8 (7 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Quivicán: 3 (contactos de casos confirmados).

San José de Las Lajas:6 (contactos de casos confirmados).

San Nicolás de Bari:1 (contacto de caso confirmado).

Matanzas: 7 casos

Calimete: 1 (contacto de caso confirmado).

Cárdenas:1 (contacto de caso confirmado).

Colón:1 (contacto de caso confirmado).

Jovellanos:2 (contactos de casos confirmados).

Matanzas:1 (contacto de caso confirmado).

Unión de Reyes: 1 (sin fuente de infección precisada).

Villa Clara: 8 casos

Ranchuelo: 2 (contactos de casos confirmados).

Remedios:1 (contacto de caso confirmado).

Santa Clara:5 (contactos de casos confirmados).

Sancti Spíritus: 62 casos

Cabaiguán: 8 (contactos de casos confirmados).

Sancti Spíritus:18 (14 contactos de casos confirmados y 4 sin fuente de infección precisada).

Taguasco:4 (contactos de casos confirmados).

Trinidad: 28 (22 contactos de casos confirmados y 6 sin fuente de infección precisada).

Yaguajay:4 (contactos de casos confirmados).

Ciego de Ávila: 3 casos

Chambas: 2 (contactos de casos confirmados).

Morón:1 (contacto de caso confirmado).

Camagüey: 42 casos

Camagüey: 22 (21 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Carlos Manuel de Céspedes: 5 (contactos de casos confirmados).

Florida:1 (contacto de caso confirmado).

Guáimaro:4 (contactos de casos confirmados).

Minas:3 (contactos de casos confirmados).

Nuevitas:2 (contactos de casos confirmados).

Santa Cruz del Sur: 5 (contactos de casos confirmados).

Las Tunas: 7 casos

Las Tunas: 7 (5 contactos de casos confirmados, 1 importado y 1 sin fuente de infección precisada).

Granma: 82 casos

Bayamo: 52 (contactos de casos confirmados).

Campechuela:2 (contactos de casos confirmados).

Guisa:3 (contactos de casos confirmados).

Jiguaní: 4 (contactos de casos confirmados).

Manzanillo:15 (contactos de casos confirmados).

Niquero:6 (contactos de casos confirmados).

Holguín: 3 casos

Holguín: 1 (contacto de caso confirmado).

Mayarí:2 (contactos de casos confirmados).

Santiago de Cuba: 47 casos

Contramaestre: 1 (contacto de caso confirmado).

II Frente:1 (sin fuente de infección precisada).

San Luis:1 (sin fuente de infección precisada).

Santiago de Cuba:42 (contactos de casos confirmados).

Songo La Maya:2 (contactos de casos confirmados).

Guantánamo: 18 casos

Baracoa: 2 (contactos de casos confirmados).

El Salvador: 1 (contacto de caso confirmado).

Guantánamo:15 (contactos de casos confirmados).

Municipio Especial Isla de La Juventud: 5 (contactos de casos confirmados).

De los 61 mil 472 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados 4 mil 291, de ellos 4 mil 216 con evolución clínica estable. Se acumulan 370 fallecidos (4 en el día), dos evacuados, 54 retornados a sus países. En el día hubo 994 altas, se acumulan 56 mil 755 pacientes recuperados (92,3%). Se atienden en las terapias intensivas 75 pacientes confirmados de ellos 31 críticos y 44 graves.

Pacientes en estado crítico:

Ciudadana cubana, de 73 años de edad. Municipio y Provincia Pinar del Río. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, en la madrugada presentó deterioro hemodinámico con necesidad de apoyar con aminas. Ahora en coma profundo con Glasgow de 3 puntos, dependiente de ventilación mecánica con distress respiratorio ligero. Hemodinámicamente inestable, apoyada con amina. Oligoanúrica. Rayos X de tórax. Radiopacidad bilateral de aspecto inflamatorio a predominio del campo pulmonar derecho. Reportada de crítica inestable.

Ciudadana cubana, de 87 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Ritmo diurético normal. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Mejoría radiológica. Lesiones inflamatorias en base derecha. PCR evolutivo: negativo. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano de 58 años de edad. Municipio Habana Vieja. Provincia La Habana.Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial.Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 59 años de edad.Municipio San Miguel del Padrón. Provincia La Habana.Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Enfermedad Renal Crónica.Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio ligero. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis metabólica. Rayos X tórax. Signos de fibrosis, cardiomegalia global. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 83 años de edad.Municipio Cotorro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica y Fibrosis Pulmonar post Tuberculosis antigua.Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente, apoyado con aminas. Disminución del ritmo diurético. Gasometría con acidosis respiratoria. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano, de 73 años de edad. Municipio Habana Vieja. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial.Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Buena diuresis. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares a predomino de hemitórax derecho. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 51 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Enfermedad Cerebro Vascular. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente, apoyado con aminas. Disminución del ritmo diurético. Gasometría con acidosis respiratoria. Electrocardiograma. Taquicardia sinusal. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares a predominio izquierdo. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano de 58 años de edad.Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente, con tendencia a la hipertensión arterial, se reajusta tratamiento. Diuresis conservada. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. PCR evolutivo: negativo. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 77 años de edad.Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedada, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente con apoyo de aminas. En anuria. Rayos X de tórax. Sin cambios. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. PCR evolutivo: positivo. Reportada de crítico inestable.

Ciudadano cubano, de 79 años de edad. Municipio Plaza de la Revolución. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Obesidad y Epilepsia. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, presentó cuadro de hipotensión arterial con necesidad de apoyar con aminas, sedado, en ventilación mecánica con distress respiratorio ligero. Inestable hemodinámicamente, apoyado con aminas. Diuresis conservada. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 71 años de edad.Municipio La Lisa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus, Asma Bronquial, Enfermedad Cerebro Vascular y Enfermedad Renal Crónica en régimen dialítico. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con edemas en ambos miembros inferiores, sedada, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Oligúrica. Tratamiento el indicado en el protocolo y Hemodiálisis. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano cubano, de 56 años de edad.Municipio Plaza de la Revolución. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Fibrosis Pulmonar Idiopática. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con polipnea, en ventilación no invasiva. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Tratamiento el indicado en el protocolo. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 70 años de edad.Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, hoy en la mañana presenta parada cardiaca que retornó a la circulación espontánea después de las maniobras de reanimación, con necesidad de apoyo de aminas, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente, apoyado con aminas. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis metabólica. Rayos X de tórax. Lesiones radiopacas hilio basal derecha y hacia la periferia de ambos campos pulmonares. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano de 71 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, se disminuyen los parámetros ventilatorios y se avanza en el proceso de destete, en ventilación mecánica con distress respiratorio ligero. Estable hemodinámicamente. Disminución del ritmo diurético. Gasometría con alcalosis respiratoria ligera. Rayos X de tórax. Congestión hiliar con moteado de aspecto inflamatorio en hemitórax derecho. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 69 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedada, cianosis distal de miembros inferiores, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada, menos piúrica. Gasometría con alcalosis respiratoria ligera. Rayos X tórax. Radiopacidad heterogénea que ocupa los 2/3 inferiores de ambos campos pulmonares. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano, de 58 años de edad. Municipio Habana Vieja. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Fibrilación Auricular. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica a través de traqueostomía. Inestable hemodinámicamente, apoyado con aminas. Diuresis conservada. Rayos X tórax. Empeoramiento radiológico. Lesiones radiopacas y no homogéneas en los 2/3 inferiores de ambos campos pulmonares. PCR evolutivo: negativo. Reportado de crítico inestable.

Ciudadana cubana, de 71 años de edad. Municipio San Miguel del Padrón. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Epilepsia. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con tendencia a la hipotensión arterial que requiere volumen y apoyo de aminas, en ventilación mecánica. Hemodinámicamente inestable. Mejoría del ritmo diurético. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis metabólica. Rayos X tórax. Radiopacidad heterogénea de aspecto inflamatorio en dos tercios inferiores de ambos campos pulmonares. Reportada de crítica inestable.

Ciudadana cubana, de 77 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, ayer presentó cuadro de hipotensión arterial que resuelve con volumen, con sedación ligera, en ventilación mecánica sin distress respiratorio. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en base de pulmón izquierdo. Reportada de crítica estable.

Ciudadana cubana, de 59 años de edad. Municipio La Habana Vieja. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Obesidad, Gastritis Crónica y Bronquitis Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con abundantes secreciones, sin sedación, en ventilación mecánica sin distress respiratorio. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en base pulmonar izquierda y 1/3 medio del campo pulmonar derecho. Tratamiento el indicado en el protocolo. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano, de 55 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Arritmia Cardíaca y Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intensivos, febril con cianosis distal en miembros inferiores, sedado, en ventilación mecánica con distress respiratorio ligero. Estable hemodinámicamente. En anuria. Gasometría con alcalosis respiratoria. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 56 años de edad. Municipios Cárdenas. Provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sin sedación, disminuyéndose los parámetros ventilatorios, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente, con apoyo de aminas. Diuresis adecuada. Gasometría con alcalosis metabólica. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias/ intersticiales en ambos campos pulmonares a predominio del hemitórax derecho. PCR evolutivo: negativo. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano cubano, de 69 años de edad. Municipio Trinidad. Provincia Sancti Spíritus. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en la madrugada presentó fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida que fue necesario cardiovertir, recuperando el ritmo sinusal y la estabilidad hemodinámica. Ahora sedado, en ventilación mecánica sin distress respiratorio. Estable hemodinámicamente. Mejoría del ritmo diurético. Gasometría con alcalosis respiratoria e hipoxemia ligera. Incremento de las cifras de creatinina. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias difusas en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 81 años de edad. Municipio Caibarien. Provincia Villa Clara. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sin sedación, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Ritmo diurético disminuido. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X tórax. Área de consolidación en base pulmonar derecha. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 84 años de edad. Municipio Abreu. Provincia Cienfuegos. Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado con ventilación mecánica. Hemodinámicamente inestable, apoyado con aminas. Disminución del ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia severa. Rayos X tórax. Empeoramiento radiológico. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano, de 82 años de edad.Municipio Taguasco. Provincia. Sancti Spíritus.Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Cáncer Laringe operado con fístula.Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica con distress respiratorio severo. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis metabólica e hipoxemia severa. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 78 años de edad. Municipio Bayamo. Provincia Granma. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sin sedación, movilizando secreciones abundantes, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente, apoyada con aminas. Diuresis adecuada. Rayos X de tórax. Empeoramiento radiológico. Infiltrado alveolar difuso bilateral a predominio derecho, congestión pulmonar. Tratamiento el indicado en el protocolo. PCR evolutivo: negativo. Reportada de crítica inestable.

Ciudadana cubana, de 71 años de edad. Municipio y Provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, mejoría de las lesiones ampulosas en cara interna de los miembros superiores, con secreciones bronquiales de escasa cuantía, en ventilación mecánica con distress respiratorio ligero y saturación adecuada. Estable hemodinámicamente. Disminución del ritmo diurético. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias heterogéneas bilaterales a predominio de la base derecha. PCR evolutivo: negativo. Reportada de crítica estable.

Ciudadana cubana, de 75 años de edad.Municipio y Provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, ayer en horas de la tarde presenta parada cardiaca respiratoria, se realiza reanimación cardiopulmonar efectiva, además se constataron cifras tensionales bajas con necesidad de apoyar con aminas. Hoy afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente, apoyada con aminas. Buen ritmo diurético. Gasometría con acidosis metabólica. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano, de 78 años de edad. Municipio y Provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, Enfermedad Renal Crónica y Miocardiopatía dilatada. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica sin distress respiratorio. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada apoyada con diuréticos. Gasometría con parámetros aceptables. Electrocardiograma con Bradicardia sinusal. Rayos X tórax. Infiltrado discreto de tipo inflamatorio bilateral, aumento del área cardiaca. Tratamiento el indicado por protocolo. Reportado de crítico estable.

Pacientes en estado grave:

Ciudadano cubano de 91 años de edad. Municipio San Luis. Provincia Pinar del Río. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, vigil, sin polipnea, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Ritmo diurético disminuido. Gasometría con parámetros normales. Rayos X de tórax. Signos de fibrosis pulmonar severa y lesiones inflamatorias diseminadas en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 77 años de edad. Municipio La Palma. Provincia Pinar del Río. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, consciente, orientada, asintomática, ventilando espontáneamente sin suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Rayos X de tórax. No lesiones pleuro pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 90 años de edad. Municipio San Juan y Martínez. Provincia Pinar del Río. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Insuficiencia Cardíaca y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, consciente, orientada, cooperativa, con discreta falta de aire, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Rayos X de tórax. Infiltrado parahiliar bilateral de aspecto congestivo. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 53 años de edad. Municipio San Miguel del Padrón. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, polipnea ligera en ventilación espontánea con oxígeno suplementario, en decúbito prono. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares a predominio del hemitórax derecho. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 65 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica, Miocardiopatía dilatada, Diabetes Mellitus, Asma Bronquial, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, Pangastritis eritematosa y Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Discretas lesiones inflamatorias bibasales. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 86 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Ritmo diurético normal. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax. No lesiones pleuropulmonares. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 41 años de edad. Municipio Cotorro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Gastritis Crónica. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, con polipnea ligera, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno y buena saturación. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 83 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica, Diabetes Mellitus y Asma bronquial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con polipnea ligera, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno y buena saturación. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con alcalosis metabólica e hipoxemia ligera. Rayos X de Tórax. Lesiones inflamatorias bibasales. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 39 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Miastenia Gravis. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con polipnea ligera, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno, buena saturación. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis respiratoria. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 36 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: No refiere. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno, buena saturación. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros aceptables. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 69 años de edad. Municipio Guanabacoa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Artritis Reumatoide con incapacidad funcional y Fibrosis Pulmonar. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno, buena saturación. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 62 años de edad. Municipio Habana Vieja. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno, buena saturación. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros aceptables. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 65 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales:Cardiopatía Isquémica, (Marcapaso permanente) y Enfermedad Cerebro Vascular Isquémico (hace 3 años).Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros aceptables. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 70 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con polipnea ligera, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno, buena saturación. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con alcalosis respiratoria e hipoxemia ligera. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 82 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales:Hipertensión Arterial y Linfoma no Hodgkin.Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con polipnea ligera, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno, buena saturación. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia ligera. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 73 años de edad. Municipio San Miguel del Padrón. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales:Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Cardiopatía Isquémica.Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con polipnea, hace episodio de broncoespasmo ligero, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno, en posición prono intermitente. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con alcalosis respiratoria. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 73 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial Cardiopatía Isquémica. Enfermedad Multivasos e Infarto de Miocardio agudo reciente (4 de febrero de 2021). Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, con polipnea, hace episodios de broncoespasmos ligeros, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno, en posición prono intermitente. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de Tórax. Lesiones inflamatorias en base derecha. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 87 años de edad. Municipio La Lisa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial Cardiopatía Isquémica, Insuficiencia Cardiaca y Enfermedad Cerebro Vascular. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, con polipnea ligera, hace episodio de fibrilación auricular en el día de ayer, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros aceptables. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 28años de edad. Municipio Bejucal. Provincia Mayabeque. Antecedentes Patológicos Personales: Sana. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, continúa con somnolencia sin cefalea, no signos meníngeos, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno, con buena saturación. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 56años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Sana. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, se logra estabilidad de la presión arterial, sin disnea, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno, en decúbito prono, con buena saturación. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 92años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Enfermedad Cerebro Vascular Isquémica con hemiplejía izquierda y Asma Bronquial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, continúa con tos seca, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno, saturando adecuadamente. Hemodinámicamente estable. Ionograma con hiponatremia en corrección. Buen ritmo diurético. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 72 años de edad. Municipio Mayarí. Provincia Holguín. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica, Infarto Agudo de Miocardio y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, asintomática, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno, con buena saturación. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Electrocardiograma. Sin cambios. Signos de isquemia en cara inferior. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 45años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Asma Bronquial. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno, con buena saturación. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 55 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipotiroidismo. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno, con buena saturación. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Rayos X de tórax. Empeoramiento radiológico. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 55 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales:Obesidad.Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, consciente, cooperativo, dependiente de oxígeno, en ventilación no invasiva intermitente. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con alcalosis respiratoria ligera. Rayos X de tórax. Lesiones de aspecto inflamatorio en base pulmonar izquierda con trama acentuada. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 62 años de edad. Municipio Habana Vieja. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales:Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica.Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, consciente, cooperativo, con tendencia a la hipertensión arterial, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con alcalosis respiratoria. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 57 años de edad. Municipio Santa Cruz del Norte. Provincia Mayabeque. Antecedentes Patológicos Personales:Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus.Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con polipnea ligera, dependiente de oxígeno en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con alcalosis respiratoria. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 77años de edad. Municipio Habana Vieja. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, Diabetes Mellitus y Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intermedios, Intensivos, afebril, consciente, cooperativa en ventilación espontánea con oxígeno suplementario, adecuada saturación. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis respiratoria. Rayos X de tórax. Lesiones de aspecto inflamatorio en 2/3 inferiores de ambos campos pulmonares, impresiona patrón congestivo asociado. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 51años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, consciente, cooperativa, con polipnea ligera que requiere ventilación no invasiva intermitente. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X de tórax. Empeoramiento radiológico. Signos de enfisema pulmonar, con derrame pleural de pequeña cuantía. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 77 años de edad. Municipio La Lisa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales:Hipertensión Arterial, Artritis Gotosa, Bronquiectasia y Trastornos Psiquiátricos.Se encuentra en Cuidados Intensivos, febril, consciente, cooperativo, polipnea ligera, en ventilación no invasiva intermitente, adecuada saturación. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X de Tórax. Empeoramiento radiológico. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares con predominio en hemitórax izquierdo. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 53 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales:Sano.Se encuentra en Cuidados Intensivos, desorientado, afebril, en ventilación espontánea, con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Gasometría con alcalosis respiratoria. Diuresis conservada. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 70años de edad. Municipio Marianao. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Cardiopatía Isquémica y Hepatitis C Crónica. Se encuentra en Cuidados Intermedios, con mejoría de los niveles de saturación, polipnea ligera, tendencia a la hiperglicemia, consciente, cooperativa, en ventilación espontánea, con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada Gasometría con alcalosis respiratoria. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 62 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales:Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica.Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X de Tórax. Lesiones inflamatorias bilaterales difusas. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 51 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales:Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Obesidad.Se encuentra en Cuidados Intensivos, consciente, afebril, con tendencia a la hiperglicemia, para lo cual se reajusta tratamiento, presenta tos seca en menor intensidad y discreta polipnea ocasional, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis adecuada. Rayos X de tórax. Infiltrado inflamatorio con tendencia a la consolidación en base pulmonar izquierda. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 66años de edad. Municipio Cotorro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, consciente, afebril, con polipnea ligera que se incrementa a la movilización, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario, en decúbito prono intermitente, saturando adecuadamente. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X de tórax. Lesiones intersticiales en ambos campos. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 54años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Asma Bronquial, Hipotiroidismo, Diabetes Mellitus y Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con picos de hiperglicemia para lo cual se reajusta tratamiento, con discreta polipnea a la movilización, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario, saturando adecuadamente. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X de Tórax. Lesiones intersticiales en ambos campos pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 86años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, consciente, despierta, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Gasometría con acidosis metabólica ligera. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 78años de edad. Municipio Cárdenas. Provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, polipnea ligera, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario y buena saturación. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X de tórax. Lesiones intersticiales en ambos campos pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 68 años de edad. Municipio Cárdenas. Provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Insuficiencia Renal Crónica.Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, no fue posible el tratamiento con hemodiálisis por hipotensión arterial con aumento de la demanda ventilatoria, se apoya hemodinámicamente con aminas pero se retira por empeoramiento del cuadro clínico llegando al agobio respiratorio, ha tenido en varias ocasiones dolor precordial opresivo que se alivia con nitroglicerina sin cambios eléctricos, se interpreta como un síndrome coronario sin elevación del S-T, presenta tos húmeda con expectoración hemoptoica, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Anúrica. Gasometría normal. Rayos X de tórax. Signos de enfisema pulmonar severo. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 66 años de edad. Municipio Camajuaní. Provincia Villa Clara. Antecedentes Patológicos Personales:Hipertensión Arterial.Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, se retira la ventilación no invasiva, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario, en decúbito prono. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias difusas en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 90 años de edad. Municipio y Provincia Holguín. Antecedentes Patológicos Personales:Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica.Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario y buena saturación. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Signos de enfisema pulmonar generalizado, opacidades heterogéneas que ocupan 2/3 inferiores del campo pulmonar izquierdo de aspecto inflamatorio, en base derecha discretas opacidades dispersas. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 82 años de edad.Municipio. Sagua de Tánamo. Provincia Holguín.Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, ventilando en espontánea sin suplemento de oxígeno y buena saturación. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros estables. Rayos X tórax. Empeoramiento radiológico. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares opacidad que borra el ángulo costofrénico izquierdo. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 86 años de edad.Municipio. Mayarí. Provincia Holguín. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, presentó fiebre en horas de la noche, disociado, con ligera polipnea, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno y buena saturación. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X tórax. Opacidades heterogéneas que ocupan el campo pulmonar derecho, con mayor densidad basal periférica con características inflamatorias y opacidad hiliobasal izquierda. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 89 años de edad. Municipio y Provincia Holguín. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno y buena saturación. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X tórax. Empeoramiento radiológico. Opacidad heterogénea que ocupa el hemitórax izquierdo y ½ superior del campo pulmonar derecho, con características inflamatorias. Reportada de grave.

Pacientes fallecidos:

Ciudadana cubana de 76 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica, Ulcera péptica y Anemia Crónica. Estadía Hospitalaria: 7 día. Presentó disnea intensa, hipotensión arterial, cianosis, fue intubada, ventilada y apoyada con aminas. Posteriormente hizo parada cardiaca en asistolia, fueron realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar que no son efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 79 años. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Cardiopatía Isquémica, Hipertensión Arterial, Enfermedad Renal Crónica en tratamiento dialítico, Insuficiencia Mitral y Tricúspidea. Estadía Hospitalaria: 9 días. Presentó disnea súbita intensa, sudoración, hipotensión arterial y cianosis. Hace una parada cardiorespiratoria en asistolia, fueron realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar, que no son efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 47 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus. Estadía Hospitalaria: 7 días. Presentó empeoramiento clínico, gasométrico y radiológico. Hizo parada cardiaca en asistolia, fueron realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar, las cuales no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 93 años de edad. Municipio Santiago de Cuba. Provincia Santiago de Cuba. Antecedentes patológicos personales: Hipertensión Arterial, Adenoma de Próstata, Gota. Estadía hospitalaria: 8 días. Presentó empeoramiento clínico, gasométrico y radiológico, fueron modificados parámetros ventilatorios y elevadas las dosis de aminas. Hizo parada cardíaca en asistolia, fueron realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Hasta el 13 de marzo se reportan 190 países y 29 territorios con casos de COVID-19, asciende a 119 millones 860 mil 306 los casos confirmados (+ 512 mil 674) con 20 millones 769 mil 904 casos activos y 2 millones 655 mil 258 fallecidos (+ 9 mil 923) para una letalidad de 2,21.

En la región de las Américas se reportan 53 millones 562 mil 110 casos confirmados (+ 205 mil 611), el 44,68 % del total de casos reportados en el mundo, con 9 millones 409 mil 906 casos activos y 1 millón 283 mil 97 fallecidos (+ 5 mil 459) para una letalidad de 2,39.