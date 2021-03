Cubanos en Perú rechazan provocación

Spread the love

Es la expresión de la desvergüenza, y llega en momentos en que la ultraderecha norteamericana se desvela para impedir que el presidente Joe Biden modifique las relaciones con la mayor de las Antillas en un futuro muy cercano, sostuvo la agrupación.

Además, opinó, es lamentable que siendo formados en Cuba hayan decidido publicitar una campaña cambiando su patria por un poco de dinero, y eso no les resultará suficiente para callar a quienes alzamos nuestras voces desde todas partes del mundo para exigir áNO MÁS BLOQUEO IMPERIALISTA!

La respuesta de los músicos en la isla ya está en las redes sociales con Te doy otra canción, compuesta por Nelson Valdés y Mayito Rivera, manifestó la entidad.

‘Van a cantar los caballos/ los gallos finos respetan/ esta isla es un cometa…’ es un fragmento de la letra del videoclip, que puede verse en YouTube.

S e suma a la indignación de la gran mayoría de cubanos el destacado trovador Raúl Torres, quien compuso la canción Patria o muerte por la vida:

‘Sí que has vuelto a equivocarte/ has vuelto a pisar en falso/ has vuelto a dejar desnuda/ tu cabeza en el cadalso…/ se han vuelto a quedar sin cara/ los ofensores del pueblo…’.

Al mismo tiempo, llega oportunamente la reconocida poetisa y repentista Tomasita Quiala con su décima Frente a la Provocación.

‘áQué pena mal jugador/ que quieras seguir los pasos/ de aquellos que a latigazos/ te humillaron el color! Tu canto provocador/ ni me asusta, ni me advierte/ sé que mientras el sol fuerte/ de la dignidad irradie: aquí no se rinde nadie/, Socialismo, Patria o Muerte’.

Siempre habrá mil y una respuestas cuando se intente humillar al pueblo de Cuba con tanto odio, oportunismo y, sobre todo, con tanta mediocridad como la que denunciamos, concluyó la Asociación.

(Tomado de Correo de Cuba)